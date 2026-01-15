هل حرم المغرب من ركلة جزاء أمام نيجيريا؟ الشريف يشرح بالدليل

- شهدت مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب ونيجيريا جدلاً تحكيمياً بعد رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح أشرف حكيمي في الدقيقة 78، رغم اصطدام الكرة بيد المدافع كالفن باسي. - احتج لاعبو المغرب على القرار، لكن الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد أن وضعية يد باسي كانت طبيعية ولم تكن هناك مخالفة تستوجب ركلة جزاء، حيث اصطدمت الكرة بفخذه قبل أن تصل إلى يده. - أيد الحكم قراره بمواصلة اللعب، مشيراً إلى أن لمسة اليد لم تكن متعمدة أو تستدعي العقوبة، مما أثار تساؤلات الجماهير حول دقة القرار.

شهدت المواجهة التي جمعت بين منتخب المغرب ونظيره منتخب نيجيريا في الرباط، مساء الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين الجماهير، بعدما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح القائد أشرف حكيمي في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

واحتج نجوم منتخب المغرب على قرار الحكم الرئيسي بعدم احتساب ركلة جزاء لصالحهم، بعدما أطلق القائد أشرف حكيمي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني، لكنها اصطدمت بيد مدافع منتخب نيجيريا كالفن باسي، إلا أن قاضي المواجهة أمر بمواصلة اللعب، مؤكداً أن قراره كان صحيحاً.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف عن رأيه بقوله: "كانت الكرة بحوزة أشرف حكيمي على مشارف منطقة الجزاء، وسددها قوية، فيما حاول برونو أونيمايتشي أن يعيد كعب قدمه اليمنى إلى الخلف، في محاولة منه لصد الكرة، لكنه فشل بذلك، لتتابع الكرة طريقها صوب زميله كالفن باسي، الذي اصطدمت الكرة برأس فخذه الأيسر، ثم تحولت إلى اليد اليسرى".

وتابع: "لقد كانت كلتا يدي كالفن باسي عند تسديد حكيمي للكرة في وضعية صحيحة قريبة من الجسم، وتتناسب مع الوضعية التنافسية ولم تجعل الجسم أكبر ولم يقم مدافع نيجيريا بأي حركة إضافية بيده لمنع مرور الكرة أو لعبها، وكما ذكرنا الكرة اصطدمت بفخذه وانحرفت إلى يده، وكان قرار الحكم صحيحاً باستمرار اللعب، صحيح هناك لمسة يد، لكن لا وجود لمخالفة تستوجب المحاسبة، وبالتالي لا توجد ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني في المباراة".