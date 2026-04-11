هل حرم الحكم نجم برشلونة توريس من الهاتريك؟ الشريف يُجيب

- تألق فيران توريس بتسجيل ثنائية لبرشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني، وكان قريباً من تحقيق "هاتريك" لولا إلغاء الهدف الثالث بسبب التسلل. - خبير التحكيم جمال الشريف أوضح أن الهدف الملغى كان بسبب تقدم إيريك غارسيا بفارق بسيط عن مدافع إسبانيول، مما جعل قرار الحكم المساعد صحيحاً بعد التحقق من تقنية "الفار". - إسبانيول احتج على هدف توريس الأول، لكن الشريف أكد صحته، حيث لم يتعرض حارس المرمى لأي مخالفة أثناء تنفيذ الركنية.

تألق المهاجم فيران توريس (26 عاماً)، في مباراة فريقه برشلونة الذي واجه يوم السبت، إسبانيول، في الأسبوع 31 من الدوري الإسباني. وسجل توريس ثنائية في هذه المواجهة في الشوط الأول، وكان قريباً من إحراز الـ"هاتريك"، غير أن الحكم ألغى الهدف الثالث الذي سجله لاعب مانشستر سيتي سابقاً في الفترة الثانية.

وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف، عن هدف توريس الملغى في الشوط الثاني: "في الدقيقة 56، نفذ لامين يامال ركلة حرة. وفي لحظة رفع الكرة، كان إيريك غارسيا متقدماً بفارق بسيط برأسه وكتفه الأيمن عن مدافع إسبانيول كابريرا. واحتفظ الحكم بقراره واستمرّ اللعب، ليتحرك غارسيا إلى الكرة ويلعبها باتجاه فيران تورس الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه. وأشار الحكم المساعد إلى وجود تسلل، وتم التوقف قليلا بعد التحقق في حجرة "الفار" من صحة قرار الحكم، والتي أكدت قرار الحكم المساعد، لأن غارسيا كان متقدماً عن كابريرا، فكان القرار صحيحاً بعدم احتساب الهدف".

وقبل الهدف الملغى، احتج إسبانيول على هدف توريس الأول، وقال الشريف: "نفذ يامال ركنية داخل منطقة المرمى، وصعد الحارس ماركو ديموترفيتش، غير أنه لم يتعرض إلى أية مخالفة اعتراض أو دفع. وقد اصطدم بزميله كارلوس ريبيرو، وبعد أن فقد القدرة على الارتقاء باتجاه الكرة التي تجاوزته ذهبت إلى الخلف نحو توريس الذي سجل هدفاً صحيحاً، ولهذا لا توجد مخالفة وقرار الحكم كان صحيحاً".