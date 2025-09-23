هل حدّد مانشستر سيتي سعر بيع نجمه هالاند؟

- حددت إدارة مانشستر سيتي مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني لبيع النجم النرويجي إرلينغ هالاند في سوق الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام كبير من الأندية الأوروبية مثل برشلونة، لتعزيز صفوفها. - يدرك مانشستر سيتي أهمية هالاند في فريق بيب غوارديولا، حيث أصبح لاعباً أساسياً يسجل الأهداف بانتظام، مما دفع النادي لوضع سعر مرتفع لتجنب المفاوضات الجانبية. - يسعى مانشستر سيتي لإغلاق الباب أمام الأندية الراغبة في ضم هالاند، مع العلم أن ريال مدريد وباريس سان جيرمان قد يكونان قادرين على دفع المبلغ المطلوب.

تعلم إدارة نادي مانشستر سيتي الإنكليزي حجم اهتمام الفرق الأوروبية، بخدمات النجم النرويجي، إرلينغ هالاند (25 عاماً)، الأمر الذي جعلها تضع سعراً، من أجل إتمام عملية بيعه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، حتى تُحقق الأرباح المالية الضخمة.

وذكر موقع فوتبول إنسايدر البريطاني، أمس الاثنين، أن إدارة نادي مانشستر سيتي وضعت مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني ثمناً لإتمام عملية بيع نجمها إرلينغ هالاند في سوق الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام كبير من عدد كبير من الفرق الأوروبية، أبرزها برشلونة الإسباني، الذي يبحث رئيسه خوان لابورتا عن حسم الكثير من الصفقات في "الميركاتو" المقبل، من أجل تعزيز صفوف كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك.

وتابع أن إدارة مانشستر سيتي تعلم أهمية إرلينغ هالاند في منظومة المدرب بيب غوارديولا، بعدما استطاع النجم النرويجي أن يصبح لاعباً أساسياً، ويسجل الأهداف بانتظام ويصنعها أيضاً، لكن الفريق الإنكليزي لن يخاطر نهائياً في دخول صاحب الـ25 عاماً بأي مفاوضات جانبية، الأمر الذي جعله يضع سعراً مرتفعاً أمام من يطمح إلى حسم صفقة المُهاجم الهدّاف في سوق الانتقالات الصيفية.

وختم الموقع تقريره بأن مانشستر سيتي يريد إغلاق الباب أمام أي نادٍ يرغب في حسم صفقة هالاند، لأنه يعلم جيداً أن دفع مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني غير متاح لدى العديد من الفرق الأوروبية، بسبب ارتفاع الصفقة، غير أن هناك عدة أندية قادرة على ذلك، أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، ما سيجعل سوق الانتقالات الصيفية القادمة قد تكون مليئة بالمفاجآت.