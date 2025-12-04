هل جاء هدف فلسطين الأول أمام تونس من وضعية تسلل؟ الشريف يجيب

- شهدت مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025 جدلاً تحكيمياً حول صحة هدف فلسطين الأول، حيث أكد الخبير جمال الشريف صحته لعدم تدخل اللاعب صالح حامد في اللعبة. - انتهت المباراة بتعادل مثير 2-2، مما رفع رصيد فلسطين إلى أربع نقاط في المجموعة، بينما حصلت تونس على نقطتها الأولى. - أقيمت المباراة في استاد لوسيل ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، حيث أظهر الفريقان أداءً قوياً ومنافسة شديدة.

شهدت المواجهة التي جمعت بين منتخب فلسطين ونظيره منتخب تونس في استاد لوسيل، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، حالة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات حول صحة هدف "الفدائي" الأول في شباك حارس المرمى أيمن دحمان.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف رأيه حول صحة هدف منتخب فلسطين في الدقيقة الـ66 من عمر اللقاء، بقوله: "أبعدت الكرة التي نفذت من ركلة ركنية لصالح الفدائي إلى خارج منطقة الجزاء، صوب حامد حمدان، الذي سدد بقوة بيسراه عن يسار حارس مرمى تونس، وفي تلك اللحظة، كان صالح حامد في موقف تسلل داخل منطقة المرمى، ولم يحجب خط الرؤية عن حامي العرين".

وتابع: "الكرة اتجهت صوب صالح حامد الذي لم يقم بأي حركة لتشتيت انتباه الحارس أو إضعاف قدرته على لعب الكرة، بل على العكس، حاول تجنب لعب الكرة أو لمسها، وهدف منتخب فلسطين كان صحيحاً، لأن نجم الفدائي لم يتداخل في اللعبة، وبالتالي قرار الحكم المساعد صحيح، وهذا ما جعل الحكم يثبت صحة الهدف وشرعيته".

ويذكر أن منتخب فلسطين استطاع خطف تعادل مثير أمام نظيره منتخب تونس، بهدفين لمثلهما، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، ما جعل "الفدائي" يجمع أربع نقاط في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر، فيما حصل "نسور قرطاج" على نقطتهم الأولى في المجموعة الأولى.