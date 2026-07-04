هل تُعاني بطولة ويمبلدون بسبب مونديال 2026؟

- رفض منظمو بطولة ويمبلدون بث مباريات كأس العالم 2026 على شاشات موقع البطولة، لكن كرة القدم كانت حاضرة عبر هواتف الجماهير والمؤتمرات الصحافية. - تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هدف هاري كين لمنتخب إنكلترا، مما أثار دهشة النجمة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا التي ظنت أن الهتاف كان لها. - رغم عدم عرض مباريات كرة القدم، طالب العديد من النجوم بتغيير مواعيد مباريات التنس لتجنب التعارض مع مواجهات المونديال.

حاول القائمون على بطولة ويمبلدون أن يكونوا واضحين مع الجميع، بأنهم يرفضون بث مباريات بطولة كأس العالم 2026 على شاشات موقع مسابقة التنس الدولية. لكن الساحرة المستديرة كانت حاضرة في كل مكان، عبر هواتف الجماهير مروراً إلى المؤتمرات الصحافية الخاصة بالنجوم.

عندما سجّل هاري كين هدف التعادل لمنتخب إنكلترا قبل 15 دقيقة من النهاية في مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأربعاء الماضي، تعالت هتافات صاخبة تبعتها تصفيقات من الملعب الرئيس والملعب رقم واحد، الأمر الذي جعل النجمة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا التي هزمت بطلة رولان غاروس الروسية ميرا أندرييفا في مباراتهما بالدور الثاني، تقول في تصريحاتها التي نقلتها وكالة فرانس برس الفرنسية: "ظننت أن الهتاف كان لنا".

وكان العديد من المتفرجين يضعون هواتفهم على أرجلهم، يتنقلون بانتباههم بين كرة المضرب على الملاعب العشبية في جنوب غرب لندن وفوز منتخب إنكلترا المثير للأعصاب على بُعد 4000 ميل (6400 كيلومتر) في أتلانتا، رغم أن الرئيسة التنفيذية لبطولة ويمبلدون للتنس، سالي بولتون، قالت إنه لن تُعرَض مباريات كرة القدم هناك، لا على الشاشات العملاقة في التل الخارجي حيث يتجمع المشجعون لمتابعة مباريات كرة المضرب، ولا في المنطقة المخصصة اللاعبين.

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من جهته، قال مدير بطولة ويمبلدون، جيمي بيكر للصحافيين: "أعتقد أن هناك أشياء يمكنك التحكم بها وأخرى لا يمكنك التحكم بها، وأحياناً يخلق ذلك لحظات لطيفة وخفيفة الظل بين الناس. لا نعتقد أن ذلك يؤثر في الأجواء في أرجاء الملاعب على الإطلاق"، رغم أن العديد من النجوم طالبوا بضرورة تغيير مواعيد المباريات حتى لا تتعارض مع مواجهات مونديال 2026، مثلما حدث مع الكثير من الرياضات الأخرى، التي قامت بذلك.