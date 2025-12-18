هل تُحطّم جماهير كأس العرب رقم نهائي مونديال 2022؟

- استاد لوسيل يستعد لاستضافة نهائي كأس العرب 2025 بين الأردن والمغرب، حيث يسعى "النشامى" لمواصلة سلسلة انتصاراتهم، بينما يطمح المغرب لإيقافهم وتحقيق اللقب. - من المتوقع أن يشهد النهائي حضوراً جماهيرياً قياسياً، حيث قد تصل الطاقة الاستيعابية للاستاد إلى 90 ألف متفرج، مما قد يحطم الرقم القياسي السابق المسجل في نهائي مونديال 2022. - الأردن يسعى لتحقيق لقبه الأول في البطولة، بينما يقود المدرب طارق السكتيوي منتخب المغرب الرديف بهدف العودة بالكأس إلى بلاده.

يستعد استاد لوسيل المونديالي، اليوم الخميس، لاستضافة نهائي بطولة كأس العرب 2025، بين المنتخب الأردني ونظيره المغربي، الذي يطمح إلى إيقاف سلسلة نتائج "النشامى" المميزة، بعدما انتصروا في جميع المواجهات خلال هذه النسخة من المسابقة.

ورغم أن الحديث المثير بين المنتخب الأردني ونظيره المغربي في نهائي كأس العرب 2025، سيكون منصباً على معرفة من سينصّب نفسه بطلاً لهذه النسخة، إلا أن هناك شيئاً سيحدث في المدرجات، وبخاصة أن الجماهير اشترت تذاكر المواجهة الختامية للمسابقة، واستاد لوسيل تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 90 ألف متفرج.

وفي حال بلغت جماهير منتخبي الأردن والمغرب الطاقة الاستيعابية لاستاد لوسيل، فإن العاصمة القطرية الدوحة ستكون على موعد مع تحطيم رقم قياسي بقي صامداً منذ نهائي مونديال 2022، الذي حقق فيه منتخب الأرجنتين لقب بطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه على منتخب فرنسا بركلات الترجيح.

وكان نهائي مونديال 2022 بين الأرجنتين وفرنسا شهد حضور 88,966 مشجعاً، وهو رقم قياسي لم يكسر حتى الآن في العاصمة القطرية الدوحة، رغم إقامة العديد من المواجهات على استاد لوسيل، إلا أن نهائي كأس العرب 2025، سيجعل وسائل الإعلام العالمية تتجه صوب الشاشة العملاقة من أجل معرفة عدد الجماهير التي ستشهد المواجهة بين الأردن والمغرب.

يُذكر أن منتخب الأردن يسعى إلى حصد لقبه الأول في بطولة كأس العرب 2025، رغم صعوبة المهمة في المواجهة النهائية، لأن "النشامى"، سيلعبون ضد منتخب المغرب الرديف، الذي يقوده المدرب طارق السكتيوي الطامح إلى تحقيق هدفه الأول، الذي أعلن عنه في بداية النسخة الحالية، وهو العودة بالكأس إلى بلاده.