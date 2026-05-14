هل تهدد الهجمات السيبرانية كأس العالم 2026؟

بعيدا عن الملاعب
لندن

14 مايو 2026
مجسّم للكرة الرسمية لبطولة كأس العالم في المكسيك، 11 مايو 2026 (هيكتور فيفاس/ Getty)
حذّر خبير في الأمن السيبراني من أنّ بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز المقبلين، قد تكون هدفاً جذاباً للهجمات السيبرانية، في ظل اتساع نطاق الاعتماد على الأنظمة الرقمية وترابط البنى التحتية الخاصة بالبطولة.

وأوضح أيبارس تونغدوغان، أستاذ الأمن السيبراني في كلية كينغز للأعمال في لندن، أنّ الأحداث الرياضية العالمية الكبرى أصبحت أكثر عرضة لمحاولات الاختراق التي لا تستهدف تعطيل الأنظمة فحسب، بل أيضاً التأثير بالثقة العامة في هذه الفعاليات. وأشار الخبير، خلال مشاركته في بودكاست "أوفيس أورز"، أمس الأربعاء، إلى أنّ كأس العالم يمثل "نقطة ضعف مؤقتة" نظراً لتجمّع عدد هائل من الأنظمة الرقمية المتداخلة، مثل منصات بيع التذاكر، والبث التلفزيوني، والبنية التحتية داخل الملاعب، ما يجعل أي خلل فيها قادراً على إحداث تأثير واسع النطاق.

وأضاف أنّ طبيعة الهجمات السيبرانية الحديثة لم تعد تقتصر على مجموعات غير منظمة، بل تشمل جهات مرتبطة بدوافع سياسية أو جيوسياسية، تستخدم الهجمات أداةً للتأثير في الروايات العالمية وإظهار نقاط الضعف في الأنظمة المنافسة. ولفت إلى أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم في زيادة حجم التهديدات، من خلال تسهيل عمليات التصيّد الإلكتروني وإنشاء رسائل احتيالية أكثر إقناعاً، إلى جانب خفض حاجز الدخول أمام المهاجمين الأقل خبرة.

