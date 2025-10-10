هل تنتهي تجربة هاميلتون مع فيراري سريعاً؟

- مستقبل لويس هاميلتون مع فيراري يبدو غامضاً بعد بدايته المتعثرة في "فورمولا 1"، حيث لم يحقق نجاحات تُذكر ولم يصعد على منصة التتويج، مما أثار التكهنات حول رحيله. - مدير فريق ألبين، فالفيو برياتوري، يتوقع استمرار هاميلتون مع فيراري، مشيراً إلى أن التعديلات المستقبلية ستعيده للمنافسة، خاصة مع السيارات الجديدة التي ستظهر في الموسم المقبل. - السائق البريطاني جنسن باتون يعرب عن تفاؤله بموسم 2026 لهاميلتون، متوقعاً أن يحقق لقبه الثامن مع فيراري بعد التعديلات المنتظرة.

يبدو مستقبل السائق البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً) مع فريق فيراري غامضاً بسبب بدايته المتعثرة، فقد راكم الفشل منذ بداية منافسات "فورمولا 1" لهذا العام، نظراً لفشله في إهداء فريقه الجديد نجاحات، ولم يستطع الصعود على منصّة التتويج، ومِن ثمّ انطلق الحديث عن إمكانية رحيله عن الفريق سريعاً، خاصة أن هاميلتون كان يطمح إلى تحسين أرقامه القياسية، ولكنّه لم يحقق أي مكسب حتى الآن.

ونقل موقع لو سبورت 10 الفرنسي، اليوم الجمعة، تصريحات مدير فريق ألبين الإيطالي فالفيو برياتوري عن مستقبل هاميلتون مع فيراري، الذي توقع استمراره، وقال: "إنه شخص رائع، لكن سباقات فورمولا 1 معقدة للغاية، إذ تتنافس سبع سياراتٍ بفارق ضئيل من الثانية. هذا العام، الفريق الوحيد التنافسي حقاً هو مكلارين.. في العام المقبل، سيتغير كل شيء، وسننافس أيضاً على منصة التتويج. وسترون مع السيارات الجديدة، سيعود هاميلتون إلى المنافسة على الفوز؛ إنه دائماً ما يكون ممتازاً،" هذا ما قاله في برنامج "السياسة في البالون" على إذاعة "لا راي" الإيطالية.

وقبل بضعة أيام، أعرب السائق البريطاني جنسن باتون أيضاً عن تفاؤله بموسم لويس هاميلتون لعام 2026، قائلاً: "أعتقد أننا شهدنا لحظاتٍ رائعةً طوال العام. أعود إلى سباق (سبرينت) في شنغهاي بداية الموسم الذي كان خلاله هاميلتون مثيراً للإعجاب للغاية. قال إنه يشعر الآن براحة أكبر مع السيارة، وإنه معجبٌ بأدائها، لكنها لم تكن ثابتة بما يكفي طوال العام لتمنحه الثقة. لم يعد لديه الفريق الذي رافقه سنوات عديدة، عندما كان يتسابق مع مرسيدس بطلاً للعالم. الأمر يتطلب بعض الوقت. لكنه يريد لقبه الثامن مع فيراري".

ويتضح من تصريحات برياتوري وكذلك باتون، وكل منهما ذو خبرة واسعة بمنافسات "فورمولا 1"، أن هاميلتون لن يرحل عن "فيراري، بنهاية الموسم الحالي، وأنه يخطط للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، إذ يتوقع أن تعطي التعديلات الجديدة دفعاً قوياً للفريق، حتى يتمكن من المنافسة، والحصول على اللقب الثامن في بطولة العالم، ليكتب التاريخ من الباب الكبير، ويصبح أول سائق يحقق هذا الرقم على مرّ التاريخ.