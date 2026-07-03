هل تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" حقاً بنهائي كأس العالم 2026؟

- مسلسل "عائلة سيمبسون" أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مزاعم تنبؤه بطرفَي نهائي كأس العالم 2026، استناداً إلى حلقة قديمة، رغم عدم وجود أي ذكر لكأس العالم في الحلقة. - موقع "يورونيوز" نفى صحة الادعاءات، مؤكداً أن الحلقة لا تحتوي على أي إشارة لكأس العالم 2026 أو كريستيانو رونالدو، وأن هذه المزاعم أُعيد تداولها في بطولات سابقة وكانت دائماً كاذبة. - يُعتبر المسلسل ظاهرة ثقافية شعبية بفضل توقعاته المستقبلية، مثل فوز ترامب بالرئاسة وفضيحة الفيفا، مما يعزز الربط بين أحداثه والواقع.

عاد مسلسل "عائلة سيمبسون" ليتصدر المشهد في الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع إقامة بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تحتضنها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بعدما انتشرت مزاعم عن تنبؤه بطرفَي المباراة الختامية التي ستُلعب يوم 19 يوليو/ تموز المقبل، استناداً إلى حلقة عُرضت عام 1997، لكن الحقيقة مغايرة لما يجري تداوله.

وكشف موقع "يورونيوز" أن هذه الادعاءات المنتشرة على نطاق واسع، تستند إلى حلقة من الموسم التاسع، تحمل اسم "The Cartridge Family" (خرطوشة الرصاص)، ويظهر خلالها إعلان تلفزيوني لمواجهة بين المكسيك والبرتغال لتحديد "أعظم دولة على وجه الأرض" داخل ملعب يُدعى "سبرينغفيلد"، ما أدّى إلى الربط بينها وبين نهائي مونديال 2026 المزمع إقامته على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

وازداد التفاعل مع هذه الرواية بعد بلوغ المكسيك دور الـ16 عقب فوزها على الإكوادور وتقديم مستوى مميز، ثم تجاوز البرتغال اليوم الجمعة عقبة كرواتيا في دور الـ32، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الربط مع الواقع الحالي والحلقة التي نشرت في أواخر التسعينيات.

وأكد المصدر عينه وبعد التدقيق في الحلقة فإن الادعاء الرائج غير صحيح، إذ لا يوجد ذكر لكأس العالم 2026، ولا تتناول أساساً بطولة كأس العالم لكرة القدم، إلى جانب أنّ المشهد المتداول لا يتضمن أي إشارة لقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، خلافاً لما تروّجه تلك المنشورات، مع العلم أن مهاجم ريال مدريد السابق كان يبلغ من العمر وقتها 12 عاماً فقط عند عرض الحلقة للمرة الأولى.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُعاد تداول هذه الحلقة على نطاقٍ واسع، بعدما انتشرت أيضاً خلال كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا ثم 2022 في قطر، لكن الرواية طبعاً كانت كاذبة، بعدما حصدت فرنسا اللقب على حساب كرواتيا في الأولى، قبل أن تجرد الأرجنتين لاحقاً الديوك من التاج على ملعب لوسيل الأيقوني.

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يُذكر أن الحلقة التي الشهيرة من المسلسل تنتهي بشكلٍ فوضوي بسبب غضب جماهير مدينة سبرينغفيلد من المستوى وفقاً للمصدر عينه لشعورهم بالملل، من دون الإعلان عن أي فائز، مع الإشارة إلى أن سلسلة "عائلة سيمبسون" الكرتونية ذات الطابع الكوميدي من إنتاج شركة فوكس موجّه للكبار، وتُعد الأطول والأنجح على شاشات التلفزيون الأميركي، بعدما وصلت إلى 34 موسماً لحد اللحظة، وهي من تأليف مات غرينينغ.

وأكد موقع "يورونيوز" أن هذا المسلسل الكوميدي الكرتوني يحظى بثقة شريحة من المشاهدين على قدرته توقع أحداث المستقبل، مما حوّله إلى ظاهرة ثقافية شعبية، ومن بين التنبؤات الناجحة التي جرى الاستشهاد بها بشكلٍ متكرر: فوز دونالد ترامب بمنصب رئيس الولايات المتحدة، واستحواذ شركة والت ديزني على معظم أصول شركة فوكس للقرن الحادي والعشرين، وفضيحة الفساد في الاتحاد الدولي للعبة عام 2015، مع منشوراتٍ متعددة، تشير إلى أن المسلسل حذّر المشاهدين من جزيرة إبستين منذ عام 2000.

This knockout bracket has aligned with the Simpsons' Mexico 🇲🇽 vs Portugal 🇵🇹 final prediction. Both teams are on opposite sides of the bracket. Do you think this is possible?#FIFAWorldCup pic.twitter.com/8fTEzwy5yF — The Foxxy 🦊One (@foxxydammie) June 28, 2026