هل تمنح "كاف" أندية عربية فرصة المشاركة في أبطال أفريقيا؟

- تسعى أندية عربية كبرى للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد فشلها في التأهل المباشر، حيث قدم الاتحاد المصري طلباً لزيادة عدد المقاعد للدول المتصدرة في تصنيف الدوريات الأفريقية. - لم يعلن الاتحاد الأفريقي قراره بشأن الطلب المصري، الذي قد يسمح لأندية مثل الأهلي المصري والصفاقسي التونسي والرجاء المغربي بالمشاركة، رغم التحديات المتعلقة بضغط روزنامة المباريات. - من المتوقع أن يعقد الاتحاد الأفريقي اجتماعاً قريباً للنظر في الطلب، مع احتمالية حدوث تغييرات كبيرة في المسابقات الأفريقية للأندية في المستقبل.

تأمل أندية عربية عملاقة الحصول على فرصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما فشلت في الحصول على بطاقة التأهل المباشر إلى النسخة المقبلة. وقدّم الاتحاد المصري طلباً استثنائياً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل النظر في إمكانية رفع عدد المقاعد الخاصة بعددٍ من الدول إلى ثلاثة مقاعد، وهي الدول التي توجد في المراتب الأولى من تصنيف الدوريات الأفريقية.

ولم يُعلن الاتحاد الأفريقي رسمياً قراره بشأن المقترح المصري، الذي سيسمح لأندية عربية بتاريخ كبير بالمشاركة في النسخة المقبلة بداية بالأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات والصفاقسي التونسي والرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري، وهي أندية احتلت المركز الثالث في دورياتها الموسم الماضي، وستشارك في كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم الجديد، إلا في حال تفاعل الاتحاد الأفريقي مع الطلب المصري وقبل القيام بتعديلات ورفع عدد الأندية المشاركة.

وأكد مصدر خاص مقرب من الاتحاد الأفريقي، لـ"العربي الجديد"، رفض ذكر اسمه، أن "كاف" سينظر قريباً في هذا الطلب، الذي يجد دعماً من قبل عدد من الاتحادات، خاصة أن انضمام هذه الأندية سيزيد من قوة التنافس في البطولة، ولكن الإشكال الرئيسي يتعلق بضغط روزنامة المباريات على الصعيد الدولي، بما أن الموسم الجديد سيعرف انطلاق تصفيات كأس أفريقيا المقبلة، إضافة إلى أن الاتحاد الأفريقي حدد منذ أسابيع مواعيد مباريات الأندية في المسابقات القارية، وبالتالي بات من الصعب عليه القيام بتعديلات جديدة على مختلف المواعيد، والطلب المصري جاء متأخراً نسبياً.

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وقد يجري رفع عدد الأندية في بداية المسابقة، ولكن مع المحافظة على عدد الفرق التي تصل إلى دور المجموعات (16 فريقاً)، وبالتالي احترام مواعيد دوري المجموعات ولا يحصل ضغط قوي على الروزنامة، ولكن منطقياً يبدو أن الاتحاد الأفريقي لن يقوم بتعديلات، حسب مصدرنا، ومن المفترض أن يعقد اجتماعاً في الأيام القليلة المقبلة، بعد عودة مختلف الأعضاء الذين حضروا كأس العالم 2026. وأضاف مصدرنا أنه لا يُستبعد أن تشهد المسابقات الأفريقية للأندية تحولاً كبيراً في الموسم المقبل (2027ـ2028).