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هل تقام بطولة "خليجي 27" في موعدها؟ الرميحي يُجيب

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

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موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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02 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 18:39 (توقيت القدس)
نجوم البحرين يحتفلون بلقب خليجي 26، 4 يناير 2025 (ياسر الزيات/فرانس برس)
نجوم البحرين يحتفلون بلقب "خليجي 26"، 4 يناير 2025 (ياسر الزيات/فرانس برس)
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- أكد جاسم سلطان الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، أن بطولة كأس الخليج (خليجي 27) ستقام في موعدها المحدد في جدة، السعودية، في 23 سبتمبر، بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة، مع عدم وجود نية للتأجيل.

- تتواصل الاستعدادات بالتعاون مع الاتحاد السعودي واللجنة المنظمة المحلية لضمان تنظيم بطولة مثالية تليق بقيمتها ومكانتها لدى الجماهير الخليجية.

- تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة "تيك توك" لتكون الشريك الرسمي للاتحاد وبطولاته لمدة ثلاثة مواسم، مع إطلاق هوية بصرية جديدة تعكس قيم الثقة والحداثة.

أكد الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، جاسم سلطان الرميحي، أن بطولة كأس الخليج (خليجي 27)، ستقام في موعدها المحدد في مدينة جدة السعودية، مشدداً على عدم وجود أي نية لتأجيلها.

وقال جاسم سلطان الرميحي في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن القطرية، الأحد، إن منافسات بطولة (خليجي 27) ستبدأ في مدينة جدة السعودية، يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول القادم، بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة، مُضيفاً: "نسير وفق الوتيرة المحددة لتنظيم هذا الحدث الكبير، الذي يعني الكثير لأبناء الخليج، ونتمنى أن تسير الأمور كما نريد، وأن تكون النسخة المقبلة مثالية وأفضل من النسخ السابقة".

وأوضح جاسم سلطان الرميحي أن العمل يتواصل بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية، مؤكدًا أن الاستعدادات تسير في الاتجاه الصحيح. وقال في هذا الصدد: "لا نريد استباق الأحداث، لكننا نعمل بجد مع الأشقاء في السعودية واللجنة المنظمة، ونتطلع إلى تقديم بطولة تليق بقيمتها ومكانتها لدى الجماهير الخليجية".

اعتمد الاتحاد الخليجي لكرة القدم شعاره الجديد (العربي الجديد/Getty)
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الاتحاد الخليجي يكشف هويته البصرية ومسماه الجديد

وجاءت تصريحات الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، جاسم سلطان الرميحي، على هامش توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم ومنصة "تيك توك"، لتصبح المنصة الرقمية الشريك الرسمي للاتحاد وبطولاته لمدة ثلاثة مواسم.

وكان الاتحاد الخليجي لكرة القدم، قد أعلن في بيان رسمي يوم 30 يوليو/تموز الماضي، عن إطلاق هويته البصرية واعتماد مسماه الرسمي، مشيراً إلى أن الهوية الجديدة تجسد قيم الثقة والحيوية والحداثة، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الاتحاد كمنصة رياضية رائدة، وبناء حضور عصري يعكس روح اللعبة، وطموحات كرة القدم الخليجية تحت مظلة واحدة.

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