هل تعود ألمانيا لاستضافة كأس العالم بعد نسخة 2006؟

- تسعى ألمانيا لاستضافة كأس العالم مرة أخرى بعد نجاحها في 2006، حيث يخطط الاتحاد الألماني بقيادة بيرند نويندورف للتقدم لاستضافة نسخة 2042، رغم التحديات المتعلقة بلوائح الفيفا. - لوائح الفيفا تتطلب تناوب القارات، مما يجعل استضافة ألمانيا لكأس العالم قبل 2042 صعبة، خاصة مع استضافة السعودية لنسخة 2034، واحتمال تنظيم أميركا الشمالية لنسخة 2038. - فرنسا تشارك ألمانيا الرغبة في استضافة البطولة، مع احتمالية تقديم ملف مشترك بين البلدين، حيث تمتلكان البنية التحتية اللازمة لتنظيم الحدث.

نجحت ألمانيا في استضافة بطولة كأس العالم قبل عشرين عاماً، لكن القائمين على كرة القدم في البلد الأوروبي يعملون على تكرار هذه التجربة الناجحة، التي خطفت الأنظار حينها في عام 2006، عندما شاهدت جماهير الرياضة منتخب إيطاليا يرفع الكأس الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه على فرنسا في المواجهة النهائية.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم، أكسل هيلمان، في تصريحاته لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، الثلاثاء: "نحن في ألمانيا نرغب وبشدة في استضافة بطولة كأس العالم مرة أخرى، حتى إن بيرند نويندورف (رئيس الاتحاد الألماني)، لديه مبادرة، من خلال التقدم لاستضافة نسخة 2042، لكن كل شيء سيتوقف على لوائح الفيفا".

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على تناوب اتحادين قاريين على الأقل، قبل عودة كأس العالم إلى قارة ما، لا سيما أن نسخة 2030 ستقام في ثلاث دول (إسبانيا والبرتغال والمغرب)، ما يعني أن المسابقة الدولية لا بُدّ أن تنظم في آسيا أو أوقيانوسيا، الأمر الذي جعل الطريق سهلاً أمام السعودية (ستنظم نسخة 2034)، على أن تذهب استضافة نسخة 2038 إلى أوقيانوسيا أو أميركا الشمالية.

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لكن أستراليا يقع اتحادها الكروي ضمن القارة الآسيوية، الأمر الذي يجعل بطولة كأس العالم 2038 حصرية لدى أميركا الشمالية، التي أبدت الولايات المتحدة الأميركية رغبتها باستضافة المسابقة الدولية وحدها، بعد نجاح التجربة في 2026، وهو الأمر الذي يجعل ألمانيا تنتظر إلى نسخة 2042، رغم الاعتراض الذي أظهره أكسل هيلمان، بقوله: "نسخة 2030 ستقام في ثلاث قارات بعد منح ثلاث دول في أميركا الجنوبية حق استضافة مواجهات خاصة، بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال (أوروبا) والمغرب (أفريقيا)، ما يعني أن على الفيفا إظهار مرونة في البطولة التي ستقام عام 2038".

ولن تكون ألمانيا وحدها من ترغب في عودة بطولة كأس العالم إلى أراضيها مرة أخرى، بعدما أبدت فرنسا استعدادها أيضاً، حتى تكون مسرحاً لنسخة 2038، لكن جميع المؤشرات تدل على رغبة ثنائية في تنظيم ملف مشترك بين ألمانيا وفرنسا، من أجل إعادة المسابقة الدولية إليهما، وبخاصة أن البنية التحتية في كلا البلدين جاهزة لتنظيم أي حدث كروي كبير.