هل تعمّد ديشان تجاهل الصحافة المغربية؟

- عبّرت وسائل إعلام مغربية عن استيائها من مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشان، بسبب تجاهله لأسئلتهم خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة "أسود الأطلس" في ربع نهائي كأس العالم 2026. - اشتكى الصحافيون المغاربة من عدم قدرتهم على طرح الأسئلة، رغم تأكيد المنسق الإعلامي أن ديشان تلقى العديد منها في البداية، مما أثار غضبهم واستغراب المدرب. - تساءلت وسائل الإعلام العالمية عن قدرة فرنسا على الفوز أمام المغرب، الذي تألق تحت قيادة محمد وهبي، متجاوزاً هولندا وكندا للوصول إلى ربع النهائي.

عبّرت وسائل إعلام مغربية عدة عن خيبة أملها من مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشان (57 عاماً)، الذي تحدث خلال المؤتمر الصحافي عن المواجهة التي تنتظر رفاق كيليان مبابي أمام "أسود الأطلس"، غداً الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، الأربعاء، أن العديد من الصحافيين المغاربة اشتكوا، بسبب شعورهم بأنهم تعرضوا للتجاهل من قبل المدرب ديديه ديشان، نتيجة عدم رغبته في الإجابة على الأسئلة التي طُرحت أو قيام المنسق الإعلامي بأخذ أسئلة من قبل وسائل الإعلام الأخرى، التي كانت حاضرة في القاعة.

وأكدت الصحيفة أن المؤتمر الصحافي سار بشكل طبيعي حتى وصل إلى نهايته، إذ عبّر عدد من الصحافيين المغاربة عن غضبهم الشديد، بسبب عدم قدرتهم على طرح الأسئلة على ديشان، الذي أبدى استغرابه الشديد، الأمر الذي دفع المنسق الإعلامي إلى التأكيد أن المدير الفني تلقى في الدقائق الأولى العديد من الأسئلة منهم.

وبعد أن أنهى ديشان حديثه حول الصعوبات التي واجهت منتخب فرنسا في رحلته بين المدن الأميركية، أضاف: "إذا رفع خمسون صحافياً منكم أيديهم، فلا يمكن أن أجيب على خمسين سؤالاً"، لكن بعد نهوضه للخروج، عاد مرة أخرى إلى مقعده، وطلب من أحد الصحافيين المغاربة طرح سؤاله، حول احتفالات نجوم "الديوك" عند تسجيل الأهداف، ليقوم المدير الفني بإجابته على الفور، وبعدها خرج مسرعاً.

ويذكر أن العديد من وسائل الإعلام العالمية بدأت تتساءل حول قدرة منتخب فرنسا على تحقيق الانتصار أمام منتخب المغرب، الذي ظهر بشكل مغاير تماماً، تحت قيادة مدربه محمد وهبي، الذي استطاع تجاوز مرحلة المجموعات بنجاح، ثم أطاح منتخب هولندا، قبل أن يزيح كندا من طريقه، ووصل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026، وأصبحت أعين رفاق القائد أشرف حكيمي على المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي.