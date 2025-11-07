هل تعرّض منتخب مصر لظلمٍ تحكيمي أمام فنزويلا؟ الشريف يوضّح

تعادل منتخب مصر للناشئين لكرة القدم أمام نظيره فنزويلا بهدف لمثله، اليوم الجمعة، في ثاني جولات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً المقامة في قطر على ملاعب أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير زون"، وشهدت المواجهة حالة تحكيمية مثيرة، حين طرد الأوزبكي رستم لطفولين، اللاعب محمد حمد (17 عاماً).

وحول البطاقة الحمراء التي رفعها الحكم في وجه لاعب منتخب مصر، الذي كان يأمل في استكمال اللقاء للمساهمة في الانتصار الثاني بهذه النسخة بعد التفوق على هايتي في الجولة الأولى 4-1، وحول قرار لطفولين، قال الخبير التحكيمي في "العربي الجديد" جمال الشريف: "في الدقيقة 58، كرة عند دائرة المنتصف قريبة من لاعب فنزويلا ماركو ليبرا، الذي حاول السيطرة عليها بوجه قدمه إلا أنّها تحركت قليلاً بعيدة عنه مما أدّى إلى قيامه بعملية ارتقاء بأسفلها بباطن قدمه مبعداً الكرة للذهاب صوب لاعب مصر محمد حمد".

وأضاف الشريف: "اللاعب المصري لم يقم بأي فعلٍ للمنافسة على الكرة في تلك اللحظة وكانت المنافسة بين اللاعبين كبيرة نسبياً إلا أنّ محمد حمد بعد ذلك حاول أن ينافس على الكرة، فمدّ قدمه وساقه باتجاهها إلا أنّه ذهب أسفل الحذاء ليقوم بعملية ركل لأسفل البطن وهذه منطقة غير محمية، وكان اللاعب المصري مندفعاً واستمرّت قدمه وساقه ثابتة وممتدة بشكلٍ كامل، وبالتالي اكتسب قوة زائدة هددت سلامة المنافس، مما يعني أن هذا الركل، ركلٌ عنيف يستوجب الطرد المباشر، الحكم في تلك اللحظة منح ركلة حرة للمخالفة وأشهر البطاقة الصفراء، إلا أن منتخب فنزويلا طلب عملية تحدي بإشهار البطاقة الزرقاء، مما تطلب من لطفولين الخروج إلى منطقة مراجعة الحالات عند الشاشة الموجودة في أرضية الميدان، وبعد التدقيق والتحقق من الحال وتفاصيلها عاد ليلغي بطاقة الإنذار ويُشهر البطاقة الحمراء المباشرة، إذاً قرار الحكم الأخير كان صحيحاً بطرد اللاعب".