هل تعرّض منتخب العراق لظلم تحكيمي أمام الجزائر؟ الشريف يوضح بالدليل

- شهدت مباراة العراق والجزائر في كأس العرب 2025 حالات تحكيمية مثيرة، أبرزها طرد حسين علي بعد تدخل عنيف على ياسين براهيمي، حيث ألغى الحكم البطاقة الصفراء وأشهر الحمراء بعد مراجعة تقنية الفار. - تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للجزائر بعد تدخل الفار، الذي أشار إلى وجود حالة تسلل سبقت المخالفة، مما أدى إلى إلغاء القرار واحتساب تسلل لصالح العراق. - ألغى الحكم هدف الجزائر بداعي التسلل، لكن الفار أكد صحة الهدف بعد التحقق، مما أدى إلى تصحيح القرار واحتساب الهدف.

شهدت المواجهة التي جمعت بين منتخب العراق ونظيره الجزائري، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول طرد نجم منتخب العراق في بداية المواجهة، بقوله: "حصلت منافسة بين حسين علي وياسين براهيمي في منتصف الميدان على الكرة، وانقض النجم العراقي على خصمه باستخدام أسفل قدمه على أسفل ساق قائد الجزائر، في منطقة خطرة وغير محمية، وأصر حسين علي بثبات القدم وعدم إرجاعها للتخفيف من شدتها، وبالتالي اكتسب قوة مفرطة هددت سلامة منافسه، وكادت تؤدي لإيذاء براهيمي".

وتابع: "الحكم اتخذ قراراً بمنح مخالفة لصالح الجزائر، ومنح البطاقة الصفراء لحسين علي، لكن تقنية الفار استدعته ليشاهد الحالة من جديد، وتبين أن هناك ركلاً عنيفاً من لاعب العراق ضد قائد الجزائر، بأسفل القدم على أسفل الساق مع استمرار استخدام كل الوزن والثبات، ما أدى إلى التواء في المفصل، وتهديد سلامة براهيمي، وكان قرار الحكم بإلغاء البطاقة الصفراء وإشهار الحمراء صحيحاً".

وحول تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح الجزائر في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، أوضح الشريف: "كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء العراقية، وحوّلها رضوان بركان برأسه، وفي هذه اللحظة كان محمد أمين توغاي في موقف تسلل، لأنه كان متقدماً عن آخر ثاني مدافع، وهو أحمد مكنزي. تحولت الكرة ساقطة باتجاه ميثم جبار، حيث غادر توغاي موقف التسلل، وتحرك باتجاه لعب الكرة، وهنا حدثت عملية شد من ميثم جبار لخصمه، وذهب الحكم إلى احتساب ركلة جزاء لصالح الجزائر، لكن تقنية الفار تدخلت وأشارت لوجود حالة تسلل سبقت المخالفة، وبالتالي اضطر الحكم لإلغاء ركلة الجزاء، واحتساب تسلل لصالح أسود الرافدين، وكان قرار الحكم النهائي صحيحاً".

وعن صحة هدف منتخب الجزائر ضد العراق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قال الشريف: "ركلة حرة من جانب منطقة الجزاء العراقية، نفذها المنتخب الجزائري لداخل المنطقة، وارتقى رضوان بركان ولعب الكرة برأسه، وفي هذه اللحظة كان محمد أمين توغاي في موقف صحيح لا تسلل فيه، لأن رأس القدم اليسرى لأحمد مكنزي كانت أقرب إلى خط مرماه من منافسه. لاعب الجزائر أحرز هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل، لكن تقنية الفار بعد التحقق من الحالة، أشارت إلى أن قرار الحكم المساعد كان خاطئاً، وأكد الحكم بعدها صحة الهدف، وقراره النهائي كان صحيحاً".

