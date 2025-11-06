هل تعرّض برشلونة لظلم تحكيمي أمام بروج في الأبطال؟ الشريف يُجيب

شهدت المواجهة، التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها، بين نادي برشلونة الإسباني ومُضيفه كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت الجدل بين الجماهير الرياضية.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه حول صحة الهدف الأول، الذي سجله نادي كلوب بروج في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، وأثار الجدل بين الجماهير الرياضية، بسبب عدم إعادته على شاشات التلفزة، الأمر الذي جعل محللي صحيفة آس الإسبانية يهاجمون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بسبب الخلل في النقل التلفزي.

وقال الشريف: "سجل نيكولو تريسولدي الهدف الأول لنادي كلوب بروج، إثر هجمة بدأت من الظهير الأيمن، كيرياني ساب، الذي مرر كرة بينية قصيرة باتجاه زميله كارلوس فوربس، الموجود في موقف صحيح لا تسلل، لأن الظهير الأيمن لنادي برشلونة كوندي كان يقوم بعملية تغطية بقدمه المتأخرة، التي كانت أقرب إلى خط مرماه من فوربس، والحكم المساعد أعطى الفرصة لاستمرار اللعب، لحين تقدم مهاجم بروج، الذي مرر عرضية لزميله، الذي وضعها في المرمى، والهدف صحيح وسليم، ولا تسلل فيه".

وعن السبب وراء عدم احتساب الهدف الرابع لنادي كلوب بروج، أجاب الشريف: "أحرز روميو فيرمانت هدفاً ضد برشلونة، بعد تمريرة من مدافع الفريق الكتالوني إلى حارس مرماه، فويتشيك شتشيسني، الذي سيطر على الكرة بأسفل قدمه اليسرى، وتحرك مهاجم الفريق البلجيكي مسرعاً نحو حامي العرين، وضغط عليه مستخدماً عملية الزحلقة، لكن البولندي حرّك الكرة إلى الخلف، مستخدماً أسفل قدمه اليسرى، فيما تابع لاعب كلوب بروج عملية انزلاقه، مع رفع ركبته اليسرى إلى الأعلى، التي اصطدمت بالقدم والساق اليسرى لحارس برشلونة، الذي تعرض للعرقلة، فيما سجل روميو فيرمانت الهدف، الذي احتسبه الحكم الإنكليزي، أنتوني تايلور، إلا أن تقنية الفار استدعته، حتى يشاهد الحالة من زاوية أخرى، وتبين له وجود خطأ مرتكب من المهاجم ضد الحارس، وعاد إلى إلغاء الهدف، واحتساب ركلة حرة مباشرة لصالحه، وقرار الحكم كان صحيحاً".