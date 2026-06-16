هل تعرف منتخب تونس؟ جملة مهّدت للتعاقد بين رينارد ومنتخب تونس

- أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مديراً فنياً لمنتخب تونس بعد إقالة صبري لموشي إثر خسارة ثقيلة أمام السويد في تصفيات كأس العالم 2026. - تلقى رينارد اتصالاً مفاجئاً أثناء إجازته في السنغال، حيث تم عرض فكرة توليه قيادة منتخب تونس، وسرعان ما بدأت المفاوضات التي انتهت بتعيينه. - سيقود رينارد تونس في مباراتين أمام اليابان وهولندا، وسيتم تقييم أدائه بعد المشاركة المونديالية لاتخاذ قرار بشأن استمراره.

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد (57 سنة)، مديراً فنياً لمنتخب تونس في خطوة جاءت بشكل سريع ومفاجئ مباشرة بعد إعلان إقالة المدرب الفرنسي، صبري لموشي، الذي تعرض لخسارة ثقيلة أمام السويد (5-1)، في أول مواجهة من منافسات كأس العالم 2026.

ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، الثلاثاء، تفاصيل خاصة بيوم تعيين رينارد مدرباً لمنتخب تونس، مؤكدة أن المدرب الفرنسي تلقى اتصالاً مفاجئاً ظهر الاثنين وتحديداً عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي للسنغال حيث كان يقضي إجازته برفقة زوجته وأطفاله، وشهد الاتصال اجتماعاً هاتفياً ضم وكيل أعمال المدرب ومسؤولا من الاتحاد التونسي لكرة القدم، تم خلاله عرض فكرة توليه قيادة منتخب "نسور قرطاج".

بدأ الاتصال بسؤال مفاجئ وُجّه إلى رينارد" كابتن، هل تعرف المنتخب التونسي؟ ليرد مستغرباً: لكن صبري رحل؟ فجاءه الجواب "نعم سيُستبدل بمدرب آخر" ومن هنا انطلقت المفاوضات التي انتهت بتعيينه. وسافر رينارد مباشرةً إلى العاصمة الفرنسية باريس، قبل أن يتوجه الثلاثاء إلى المكسيك، للالتحاق بمعسكر منتخب تونس استعداداً للمواجهة الصعبة أمام منتخب اليابان يوم السبت المقبل.

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وفي تفاصيل الاتفاق بين الطرفين والتي نشرتها صحيفة ليكيب، سيقود رينارد تونس في المباراتين المقبلتين أمام اليابان وهولندا، على أن يتم تقييم التجربة بعد نهاية المشاركة المونديالية واتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره على رأس الجهاز الفني، وقد جاء اختيار رينارد بناء على خبرته الواسعة في الكرة الأفريقية والعربية.