هل تعرض منتخب لبنان لظلم تحكيمي أمام السودان؟ الشريف يشرح بالأدلة

- شهدت مباراة لبنان والسودان في تصفيات كأس العرب 2025 حالات تحكيمية مثيرة، أبرزها طرد لاعب سوداني في الدقيقة 22 بسبب تهور في اللعب، مما أدى إلى حصوله على البطاقة الحمراء. - أُثير الجدل حول هدف السودان في الدقيقة 43، حيث أقر الخبير التحكيمي جمال الشريف بصحته بعد مراجعة الفار، رغم وجود لاعبين في موقف تسلل لم يؤثرا على اللعب. - لم تُحتسب ركلة جزاء للبنان في الوقت بدل الضائع، حيث اعتبر الحكم أن وضعية يد المدافع السوداني كانت طبيعية ولم تؤثر على اللعب.

شهدت المواجهة، التي جمعت بين منتخب لبنان ونظيره السوداني، اليوم الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب قطر 2025، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية، حول صحتها.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه حول حالة الطرد، التي تعرض لها لاعب منتخب السودان في الدقيقة الـ 22، بقوله: "كانت الكرة بحوزة لاعب لبنان، محمود حيدر، وتحرك إلى الخلف منتصف ملعبه، ولعب الكرة بعيداً عن جون مانو، الذي قام بمحاولة يائسة باستخدام أسفل قدمه اليمنى على وجه القدم اليمنى لمنافسه، وهذا الركل يتصف بالتهور، لأنه لم يضع سلامة المنافس بالاعتبار، ويستحق الإنذار، الذي كان الثاني، ليتعرض للورقة الحمراء ويخرج من اللقاء".

وعن صحة هدف السودان في الدقيقة الـ 43، أجاب الشريف: "لُعبت ركلة ركنية لمنتخب صقور الجديان، نفذت قصيرة ورفعت لداخل منطقة المرمى، وارتقى إليها محمود حيدر، وقطعها برأسه بين لاعبين، وهما: بخيت خميس ومحمد عبد الرحمن، والكرة عادت إلى مصطفى كرشوم، الذي سدد الكرة بوجود زميليه في موقف تسلل، ولاعب لبنان غادر مكانه، وتقدم لمحاولة قطع الكرة بقدمه اليسرى، لكنها اصطدمت ودخلت إلى مرماه".

وتابع: "كما ذكرت كان هناك لاعبان في موقف تسلل، لكن لم يتدخلا مع المنافس ومِن ثمّ لن يؤثرا على قدرته على لعب الكرة، خاصة محمد عبد الرحمن، الذي وقف ثابتاً دون التدخل باللعب أو التداخل مع المنافس، بمعنى أنهما لم ينافسا على الكرة أو يقوما بحركة واضحة لتشتيت محمد حيدر، والحكم المساعد تسرع برفع رايته، ومِن ثمّ تم استدعاء الحكم من قِبل حجرة الفار، وشاهد اللقطة على الشاشة، وعاد للإقرار صحة هدف منتخب السودان في الدقيقة الـ 43".

وحول عدم احتساب ركلة جزاء لصالح لبنان في الوقت بدل الضائع، قبل نهاية المباراة، أوضح الشريف: "أبعد مدافعو منتخب السودان الكرة المرسلة من الركلة الركنية، ووصلت إلى حسين عز الدين الموجود داخل منطقة المرمى، وحاول السيطرة عليها بركبته اليمنى، ثم انتقلت إلى قدمه اليسرى، وسددها من مسافة قريبة جداً باتجاه المرمى، إذ كان يقف أمامه محمد أحمد، الذي حاول المنافسة على الكرة، ويده كانت في وضعية طبيعية، تتناسب مع الوضعية التنافسية، ولم تجعل الجسم أكبر، ولم تقم بأي حركة إضافية للعب الكرة، واصطدمت الكرة المسددة من مسافة قريبة باليد اليمنى، وأمر الحكم باستمرار اللعب، وقراره كان صحيحاً، ومِن ثمّ لا توجد ركلة جزاء لصالح منتخب لبنان".