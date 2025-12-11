هل تعرض منتخب فلسطين لظلم تحكيمي أمام السعودية؟ الشريف يُفسر

- شهدت مباراة فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 حالات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها ركلة جزاء للسعودية في الدقيقة 56، حيث أكد الخبير جمال الشريف صحتها بعد عرقلة سالم الدوسري من مدافع فلسطين صالح محمد. - في الوقت بدل الضائع، تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء أخرى للسعودية بعد مراجعة الفار، حيث تبين أن الكرة لمست يد مدافع فلسطين بشكل غير متعمد أثناء محاولته لعب الكرة. - قرار الحكم بإلغاء ركلة الجزاء الثانية كان صحيحاً، حيث اعتبر أن اليد كانت داعمة ولم تكن هناك نية لمنع الكرة.

شهدت المواجهة، التي جمعت بين منتخبي فلسطين والسعودية في استاد لوسيل، مساء الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية، حول صحتها.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه حول صحة ركلة جزاء منتخب السعودية، التي حصل عليها في الدقيقة الـ 56، من عمر الشوط الثاني، بقوله: "سيطر اللاعب السعودي، سالم الدوسري، على الكرة، ودخل إلى منطقة جزاء منتخب فلسطين، وهرب من أحد المدافعين، وبعد ذلك ساق الكرة بقدمه اليمنى بعيداً عن منافسه صالح محمد، الذي مدّ قدمه اليسرى حتى يلعب الكرة، لكنه لم يصل إليها".

وتابع: "أصبحت الفخذ اليسرى لمدافع منتخب فلسطين، صالح محمد، معرقلة لسالم الدوسري، بعدما اصطدمت الفخذ اليسرى للمدافع مع الفخذ اليمنى لقائد منتخب السعودية، ما أدى إلى إعاقة الدوسري وسقوطه داخل منطقة الجزاء، ومن ثمّ فإن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح الأخضر، في الدقيقة الـ 56 من عمر الشوط الثاني، كان صحيحاً".

وحول تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح السعودية في الوقت البدل من الضائع من عمر الشوط الثاني، أوضح الشريف: "قاد علي المجرشي هجمة لصالح الأخضر، الذي دخل إلى منطقة الجزاء، ووصل إلى حدود منطقة المرمى، وأعطى تمريرة إلى زملائه، لكن لاعب منتخب فلسطين، صالح محمد، قام بعملية زحلقة، في محاولة لصد الكرة أو منع مرورها".

وختم الشريف حديثه: "الكرة مرت بين ساقي صالح محمد ولمست فخذيه، وهو في عملية السقوط، وتابعت طريقها لتلامس يده اليسرى، والحكم احتسب ركلة جزاء، لأنه لم يرَ محاولة لاعب فلسطين لعب الكرة كما ذكرنا، وبعد أن اصطدمت بفخذيه انحرفت لتصطدم بيده اليسرى الداعمة، وطلبت حجرة الفار من الحكم مشاهدة الجزئية المهمة، وهي عملية الوصول إلى الكرة بواسطة الفخذين وملامسة اليد، وهل هي محاولة للعب الكرة أو منع مرورها أو التصدي لها، وليعود الحكم لإلغاء احتساب ركلة الجزاء، لأن مدافع فلسطين كان يريد المنافسة على الكرة، واعتبر الحكم أن الكرة انحرفت واليد كانت داعمة، واستأنف اللعب بالإسقاط، وكان قراره صحيحاً".