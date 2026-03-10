هل تعرض ليفربول لظلم تحكيمي أمام غلطة سراي؟ الشريف يُجيب

- شهدت مباراة غلطة سراي وليفربول في دوري أبطال أوروبا جدلاً تحكيمياً بعد إلغاء هدفين، حيث ألغى الحكم هدف فيكتور أوسيمين بداعي التسلل بعد تدخل تقنية الفار، مما أثار احتجاجات الفريق التركي. - ألغى الحكم هدف التعادل لليفربول بعد أن اصطدمت الكرة بيد إبراهيما كوناتي قبل دخولها المرمى، مما يتعارض مع قوانين اللعبة التي تمنع تسجيل الأهداف باليد. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحة قرارات الحكم في الحالتين، مشيراً إلى أهمية تقنية الفار في تحقيق العدالة.

شهدت المواجهة التي انتصر فيها نادي غلطة سراي التركي على ضيفه ليفربول الإنكليزي بهدف نظيف، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حالات تحكيمية أثارت التساؤلات، بعد حرمان النجم النيجيري فيكتور أوسيمين من هدفه ضد "الريدز"، فيما اشتكى إبراهيما كوناتي من عدم احتساب هدفه.

وانتفض نجوم نادي غلطة سراي احتجاجاً على قرار الحكم بعدم احتساب الهدف الثاني لصالح الفريق التركي في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، بعدما رفع الحكم المساعد رايته بوجود حالة تسلل على النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي تمكن من وضع الكرة في شباك حارس مرمى ليفربول الإنكليزي، وعزز النتيجة بهدف ثانٍ، لكن تقنية الفيديو المساعد "فار" تدخلت وأبلغت الحكم بأن الهدف غير صحيح.

وأبدى الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف رأيه بذلك قائلاً: "عادت الكرة عند منتصف الملعب إلى غابرييل سارا، الذي مرر الكرة خلف مدافعي ليفربول، وفي تلك اللحظة كان باريش يلمز في موقف تسلل، لأنه كان متقدماً على ثاني آخر مدافع، وهو إبراهيما كوناتي، وهنا يلمز تحرك أمام أندرو روبرتسون ومنعه من التحرك للمشاركة والمنافسة في اللعب".

وتابع: "تداخل باريش يلمز في هذه الحالة مع المنافس وأضعف قدرته في المنافسة على الكرة الملعوبة، والحكم المساعد رفع رايته مبكراً، لكن الحكم سمح باستمرار اللعب، وعندما سجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني لصالح غلطة سراي ضد ليفربول الإنكليزي توقف بانتظار حجرة الفار ليتأكد من صحة راية الحكم المساعد، فكان القرار النهائي صحيحاً بوجود حالة تسلل على باريش يلمز الذي تداخل مع المنافس وأضعف قدرته في المنافسة على الكرة".

وعن إلغاء هدف التعادل الذي سجله ليفربول في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني، قال الشريف: "حصل الفريق الإنكليزي على ركلة ركنية، ونفذها دومينيك سوبوسلاي مرفوعة إلى داخل منطقة المرمى، وارتقى إليها إبراهيما كوناتي، لكن الكرة اصطدمت بيده وسقطت على الأرض، وارتدت إلى الأعلى لتلامس جسم حارس مرمى غلطة سراي أورجان تشاكير، وتابعت طريقها إلى المرمى".

وختم الشريف حديثه بالقول: "الحكم احتسب الهدف، لكن تقنية الفار طلبت منه التريث وعدم استئناف اللعب حتى يتم التحقق من الحالة، فتبين أن الكرة اصطدمت بيد كوناتي، وبالتالي فإن القانون لا يجيز تسجيل الهدف إذا لمست الكرة يد اللاعب ومن ثم تحولت إلى داخل المرمى المنافس، لأن فلسفة اللعبة لا تجيز تسجيل الهدف باليد، وهذه لمسة يد عرضية سبقت هدف ليفربول، ما دفع الحكم لإلغاء الهدف، فكان قراره صحيحاً".