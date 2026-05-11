هل تعرض المجبري لإصابة جديدة مع بيرنلي؟

كرة عربية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
11 مايو 2026   |  آخر تحديث: 18:54 (توقيت القدس)
المجبري على ملعب هيل ديكنسون في 3 مارس 2026 (أليكس ليفيسي/Getty)
المجبري على ملعب هيل ديكنسون في 3 مارس 2026 (أليكس ليفيسي/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أثار استبدال حنبعل المجبري خلال مباراة بيرنلي وأستون فيلا مخاوف الجماهير التونسية من إصابة جديدة قد تهدد مشاركته في كأس العالم، خاصة بعد تعافيه من إصابة سابقة.
- أكد مصدر من الاتحاد التونسي أن المجبري لا يعاني من إصابة خطيرة، وأن استبداله كان بسبب الإرهاق، مما يطمئن على مشاركته في معسكر "نسور قرطاج" المقبل.
- تألق المجبري في مباراته الأولى كأساسي مع بيرنلي، حيث صنع هدفاً وأظهر مستوى جيداً، مما يعزز فرصه في أن يكون لاعباً أساسياً في كأس العالم.

أثار استبدال لاعب منتخب تونس حنبعل المجبري (23 عاماً)، خلال مباراة فريقه بيرنلي أمام أستون فيلا في الدوري الإنكليزي مخاوف لدى الجماهير التونسية، بعد أن ساد الاعتقاد بأن لاعب مانشستر يونايتد سابقاً تعرّض إلى إصابة جديدة تهدد حضوره في كأس العالم، وذلك بعد تماثله للشفاء إثر الإصابة التي تعرض لها في بداية شهر مارس/آذار الماضي، وفرضت غيابه عن المباريات عدة أسابيع.

وأكد مصدر خاص لـ"العربي الجديد" من الاتحاد التونسي لكرة القدم، رفض الكشف عن اسمه، أن المجبري لا يُعاني من إصابة خطيرة، وأن تعويضه كان بعد شعوره بالإرهاق، وبالتالي اختار المدرب أن يمنح الفرصة إلى لاعب مستعد بدنياً لإنهاء المباراة. وأكد المصدرذاته أنه لا توجد مخاطر على صحة اللاعب التونسي الذي سيكون متاحاً خلال بداية معسكر "نسور قرطاج"، بعد أن غاب عن المواجهتين الوديتين أمام هايتي وكندا خلال التوقف الدولي الأخير.

المجبري على ملعب سيلهرست بارك،11 فبراير 2026 (بيدرو بورو/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

المجبري ومستقبله الاحترافي بعد هبوط فريقه.. كأس العالم بوابته

وكان المجبري قد ظهر أساسياً مع بيرنلي للمرة الأولى، وتألق في المباراة الأخيرة بصناعة الهدف الثاني لفريقه، كما أن مستواه طوال المواجهة كان جيداً، وقد شارك قبل ذلك في نهاية المواجهة أمام ليدز. ويُعتبر المجبري من بين العناصر المؤثرة في صفوف المنتخب التونسي، ويتوقع أن يكون أساسياً في كأس العالم بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، كما يُثير مستقبله جدلاً واسعاً بعد أن غادر بيرنلي الدرجة الإنكليزية الأولى، وبالتالي سيكون اللاعب مطالباً بحسم مستقبله باعتبار أنه لا يطمح للعب في الدرجة الثانية مجدداً.

دلالات
بطولات
المزيد في رياضة
عفيف يحتفل بهدفه ضد الشمال في الدوري، 27 أبريل 2026 (نوشاد ثيكاييل/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

عفيف يُهيمن على جوائز الكرة القطرية.. الأفضل للمرة الثالثة توالياً

مبابي خلال أخر حصة تدريبية قبل قمة الكلاسيكو، 9 مايو 2026 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

هل ادعى مبابي الإصابة للتغيّب عن الكلاسيكو؟ تفاصيل صادمة

مشجعون لمنتخب إنكلترا في ملعب البيت، 10 ديسمبر 2022 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

مشجعو منتخب إنكلترا يرفضون السفر إلى مونديال 2026 بسبب الأسعار