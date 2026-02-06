هل تعرض الاتحاد لظلم تحكيمي أمام النصر في الكلاسيكو؟ الشريف يجيب

- شهدت مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد حالات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث رفض الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش احتساب ركلة جزاء للاتحاد بعد مراجعة تقنية الفار، مؤكدًا صحة قراره بعدم وجود لمسة يد على مدافع النصر محمد سيماكان. - في الدقيقة 82، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح النصر بعد لمسة يد على مدافع الاتحاد محمد برناوي، حيث كانت يديه خارج نطاق الجسم، مما جعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، وتم تأكيد القرار من قبل تقنية الفار. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحة قرارات الحكم في الحالتين، مشيرًا إلى أن لمسة اليد في الحالة الأولى لم تكن مخالفة، بينما كانت في الحالة الثانية مخالفة واضحة.

شهدت مواجهة الكلاسيكو التي جمعت بين نادي النصر وغريمه الاتحاد في الرياض، مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة بسبب قرارات الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش.

وطلب نجوم نادي الاتحاد من الحكم فينتشيتش في الدقيقة الـ11 احتساب ركلة جزاء لصالحهم، بعدما لمس مدافع فريق النصر الفرنسي محمد سيماكان الكرة بيده، ليطلب قاضي المواجهة مساعدة القائمين على تقنية الفيديو المساعد "فار"، الذين طالبوه بضرورة التوجه إلى الشاشة حتى يرى ما حدث، ليعود بعدها ويؤكد صحة قراره بعدم وجود ركلة جزاء لصالح "العميد".

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف رأيه بقوله: "هجمة لصالح نادي الاتحاد في الدقيقة الـ11، وصلت إلى موسى ديابي الذي رفع الكرة إلى زميله يوسف النصيري الموجود داخل منطقة الجزاء، لكن محمد سيماكان قام بعملية الارتقاء حتى يلعب الكرة ويبعدها، حيث استخدم قدمه وساقه اليمنيين في الذهاب باتجاه الكرة لمنعها أو إبعادها، لتصطدم الكرة أولاً بسطح ساقه اليمنى، ومن ثمّ تابعت باتجاه يده اليمنى التي حاول أن يعيدها إلى الخلف حتى يتحاشى لمسها بيده، والكرة تابعت طريقها نحو خارج الملعب، ليحتسب الحكم ركنية".

وتابع: "تدخلت تقنية الفار، وطلبت من الحكم العودة لمراجعة الحالة عبر الشاشة، حيث تبين للحكم أن محمد سيماكان رفع ساقه وقدمه اليمنيين حتى يلعب الكرة، لكنه لم يستطع أن يلعبها بشكل كامل، لأن الكرة اصطدمت بسطح ساقه اليمنى وتحولت إلى اليد، وعندما يقوم اللاعب بعملية لعب الكرة وتذهب بعد أن تصطدم بأي جزء من جسمه إلى اليد، في هذه الحالة لا تعتبر لمسة اليد مخالفة، لأن اللاعب حاول لعب الكرة، ولعبها فعلاً (يقصد مدافع النصر)، لكن عملية اللعب لم تكن كافية لإبعاد الكرة بشكل نهائي، والحكم اقتنع بأن عملية لمس الأولى اصطدمت بالساق وبعدها ذهبت إلى يده، وبالتالي كان قرار الحكم بعد عودته من الفار أن قراره الأول كان صحيحاً بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد".

وحول صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها النصر في الدقيقة الـ82 من عمر الشوط الثاني، قال الشريف: "رفعت الكرة من الجهة اليمنى لمنطقة جزاء نادي الاتحاد، إلى عُمق منطقة الجزاء، باتجاه أيمن أحمد، الذي حاول أن يسيطر على الكرة بقدمه اليسرى، ولامست قدمه اليسرى واصطدمت بالأرض، لتعود مرتفعة، ليقوم بعملية التفاف، ولعب الكرة بوجه قدمه اليسرى قوية نحو المرمى، فيما قام محمد برناوي بالاندفاع نحو خصمه حتى يوقف الكرة".

وختم جمال الشريف حديثه: "وضع محمد برناوي يديه خارج نطاق الجسم، وبالتالي كانت اليدان بعيدتين عن الجسم، ما جعل الجسم أكبر، وأدى إلى تشكيل حاجز منع مرور الكرة، ليطلق الحكم صافرته معلناً عن مخالفة لمسة يد، التي كانت بعيدة عن الجسم، لتجعله أكبر بشكل غير طبيعي، وبالتالي احتسب ركلة جزاء لصالح النصر ضد الاتحاد، وقراره كان صحيحاً، بعدما تم تأكيده من قبل حجرة الفار".