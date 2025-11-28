هل تعرض الأهلي لظلم تحكيمي أمام الجيش المغربي؟ الشريف يُفسر

- أثارت ركلة الجزاء للجيش الملكي في الدقيقة 34 جدلاً، حيث أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف أن القرار كان خاطئاً لعدم وجود مخالفة واضحة من أليو ديانغ لاعب الأهلي. - الهدف الذي سجله الجيش الملكي في الدقيقة 37 كان صحيحاً، حيث لم يؤثر اللاعبون داخل منطقة الجزاء على سير اللعب، وكان محسن بوريكة في وضعية سليمة. - أُلغي هدف للجيش الملكي في الدقيقة 70 بسبب تسلل أحمد حمودان، وقرار عدم احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع كان صائباً لوقوع المخالفة خارج المنطقة.

شهدت المواجهة التي جمعت بين الأهلي المصري ومُضيفه الجيش الملكي المغربي، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، عدداً من الحالات التحكيمية التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية حول صحتها.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف رأيه حول صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق المغربي أمام الأهلي المصري في الدقيقة الـ34 من عمر الشوط الأول، بقوله: "كرة مرفوعة داخل منطقة مرمى الفريق المصري، وقطعت الكرة التي تحركت باتجاه حدود منطقة الجزاء، وهنا تحرك الظهير الأيسر توكارنيرو الذي سددها قوية بيسراه باتجاه المرمى، وتحرك أليو ديانغ من داخل منطقة المرمى إلى خارجها في محاولة للتصدي للكرة".

وتابع: "أليو ديانغ كانت يده اليسرى قريبة من الجسم، وفي وضعية طبيعية ولم تجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، ولم يقم بأي بحركة إضافية باتجاه الكرة المسددة، بل على العكس، حاول أن يخفي يده، لكن الكرة اصطدمت بجزء من الجسم وأسفل الذراع اليسرى، والحكم اتخذ قراراً باحتساب ركلة جزاء، وأعتقد أن القرار كان خاطئاً، بسبب ما شرحته في الحالة، وركلة جزاء غير صحيحة احتسبت ضد الأهلي المصري ومنحت للجيش المغربي".

وعن صحة الهدف الذي سجله الجيش الملكي في الدقيقة الـ37، تحدث الشريف بقوله: "تحرك ربيع حريمات لتنفيذ ركلة الجزاء، وقبل أن تسدد الكرة وتصبح في اللعب، كان محسن بوريكة خارج منطقة الجزاء وخارج قوس منطقة الجزاء، وبالتالي كان في وضعية سليمة لا خطأ فيها، فيما كان هناك ثلاثة لاعبين من الجيش الملكي موجودين داخل منطقة الجزاء، لكن لم يكن لهم تأثير على المنافسين، أو تداخل في اللعب".

وأوضح: "الكرة اصطدمت بالقائم الأيمن لحارس مرمى الأهلي المصري، حيث تحرك إليها محسن بوريكة من وضعية سليمة، واستطاع أن يصل إلى الكرة ويسددها بيسراه واصطدمت بالحارس، وغيرت اتجاهها صوب شباك الفريق المصري، محرزاً هدفاً للجيش المغربي، وقرار الحكم صحيح باستمرار اللعب، لعدم وجود مخالفة على بوريكة، إضافة إلى أن اللاعبين الثلاثة الموجودين داخل منطقة الجزاء لم يكن لهم أي تأثير أو تداخل باللعب أو على قدرة اللاعبين المنافسين على لعب الكرة أو المنافسة عليها، فكان هدف الجيش الملكي صحيحاً".

وحول سبب إلغاء هدف نادي الجيش الملكي المغربي في الدقيقة الـ70، قال الشريف: "هجمة لصالح الجيش الملكي، ومررت الكرة بينية باتجاه أحمد حمودان الذي كان في موقف تسلل، لأنه كان متقدماً على آخر ثاني مدافع، وهو ياسر مرعي، والحكم المساعد رفع رايته بوجود حالة تسلل، ما أدى إلى إلغاء الهدف الذي سجله يوسف الفحلي، وقراره كان صحيحاً".

وتحدث الشريف عن عدم منح نادي الجيش الملكي المغربي ركلة جزاء ضد الأهلي المصري في الوقت بدل الضائع، بقوله: "قاد يوسف الفحلي هجمة لصالح فريقه، وتقدم من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، في محاولة منه للدخول إلى عمقها، فيما قام ياسر إبراهيم بعملية زحلقة باتجاه منافسه، ومد قدمه وساقه اليسريين للوصول إلى الكرة، وحدث اصطدام بين الساق اليسرى لمدافع الأهلي والساق اليسرى لمهاجم الجيش، الذي لم يسقط في تلك اللحظة، وعندها استخدم وجه قدمه اليمنى البعيدة تماماً محاولاً البحث عن ملامسة خصمه الممدد على الأرض في محاولة للحصول على ركلة جزاء، ورغم ذلك، كل ما حدث كان خارج منطقة الجزاء، ولا وجود لها، وإن كانت هناك مخالفة، فهي ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الجيش المغربي إضافة إلى إنذار المدافع لخطأ تكتيكي سعى من خلاله لوقف هجمة واعدة".