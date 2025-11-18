هل تعاطف الحكم مع العراق على حساب الإمارات؟ الشريف يُجيب

- شهدت مباراة العراق والإمارات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 حالات تحكيمية مثيرة، حيث أكد الخبير جمال الشريف صحة هدف الإمارات الأول في الدقيقة 52 بعد تأكيد الفار عدم وجود تسلل. - رفض الحكم احتساب الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 84 بسبب وجود كايو لوكاس في موقف تسلل، وأكد الفار صحة القرار. - في الوقت البدل الضائع، احتسبت ركلة جزاء للعراق بعد تدخل الفار، حيث تبين أن لاعب الإمارات يحيى نادر جعل جسمه أكبر بشكل غير طبيعي، مما منع الكرة من العبور.

شهدت المواجهة، التي جمعت بين منتخب العراق وضيفه الإماراتي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي الخاص، لتحديد هوية المتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه حول صحة هدف منتخب الإمارات ضد مُضيفه العراقي، في الدقيقة الـ 52 من عمر الشوط الثاني، بقوله: "نُظمت هجمة سريعة لصالح الأبيض، بعدما انتقلت الكرة إلى يحيى نادر، الذي مرر كرة بينية إلى زميله كايو لوكاس، الموجود في موقف صحيح، لحظة تمرير الكرة إليه من زميله، فقد كانت هناك تغطية من ثاني آخر دافع، وهو أكرم هاشم، الذي كان متقدماً برأس قدمه اليمنى عن منافسه، ومِن ثمّ لا وجود لحالة تسلل، واستمر اللعب بعد ذلك، وسجل مهاجم الإمارات الهدف الأول، وطبعاً كان هناك اعتراض من لاعبي العراق، لكن حجرة الفار أكدت صحة قرار الحكم المساعد، وكان قراره صحيحاً باحتساب الهدف".

وعن سبب رفض احتساب الهدف الثاني لمنتخب الإمارات في الدقيقة الـ 84، أضاف الشريف: "كانت هناك هجمة منظمة للأبيض، ووصلت الكرة إلى كايو لوكاس الموجود على مشارف منطقة الجزاء، وكان موجوداً في موقف تسلل، لأنه متقدم عن آخر ثاني مدافع، وهو الظهير الأيسر، ميرخاس دوسكي، والحكم المساعد احتفظ بقراره، ودخل مهاجم الإمارات داخل منطقة الجزاء، وحاول حارس المرمى المنافسة على الكرة، لكنه سجل هدفاً، إلا أن الحكم المحتفظ بقراره رفع رايته، وجرى تأكيد هذا القرار من حجرة الفار، والقرار كان صحيحاً".

وتحدث الشريف عن صحة ركلة الجزاء، التي حصل عليها منتخب العراق في الوقت البدل الضائع، بقوله: "اُحتسبت ركلة ركنية لصالح أسود الرافدين، ونُفذت إلى داخل منطقة الجزاء، وارتقى إليها مهند علي، الذي لم يلمسها، لتتابع الكرة طريقها باتجاه يحيى نادر، الذي كانت يده ممدودة بعيداً عن الجسم، لكنه قام بإعادة يده قريباً من جسده، وعاود مرة أخرى تحريك يده، بعدما شعر بأن الكرة ستذهب بعيداً عنه، فمدّ يده إلى الجانب، ما جعل جسمه أكبر على نحوٍ غير طبيعي، لتصطدم الكرة بيده وتمتنع عن التحرك إلى الخلف"، وختم الشريف حديثه: " لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب العراق في البداية، لأنه لم يرَ المخالفة، لكن حجرة الفار بعد التحقق طلبت منه العودة إلى الشاشة، ليتبين أن لاعب الإمارات مدّ يده، وجعل الجسد أكبر بشكل غير طبيعي، ما شكّل مانعاً لعبور الكرة، ومِن ثمّ ذهب الحكم لمنح أسود الرافدين ركلة جزاء، وقراره كان صحيحاً".