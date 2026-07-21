هل تستضيف قطر مواجهة فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين؟

- من المتوقع إقامة مباراة فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين في نوفمبر في ملعب لوسيل بقطر، حيث ستكون مواجهة ثأرية للأرجنتين بعد خسارتها لقب كأس العالم 2022 في نفس الملعب. - تأجلت المباراة سابقًا بسبب الظروف الأمنية، ولكن من المرجح إقامتها في الدوحة بعد أن حصلت قطر على حقوق التنظيم، رغم عدم تحديد موعد نهائي بعد. - تعتبر المباراة مواجهة مثيرة بعد الأحداث العنيفة في نهائي كأس العالم، حيث تجمع بين بطل أوروبا إسبانيا وبطل كوبا أمريكا الأرجنتين.

قد تشهد نهاية السنة إقامة مباراة فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في ملعب لوسيل في قطر. وستكون المواجهة موعداً ثأرياً لمنتخب الأرجنتين، الذي خسر لقب كأس العالم، الذي توج به في قطر عام 2022 في ملعب لوسيل على حساب منتخب فرنسا بركلات الترجيح، يوم الأحد في الولايات المتحدة، بخسارة مباراة النهائي أمام المنتخب الإسباني (0ـ1).

وأكدت شبكة إي.إس بي.إن الأرجنتينية، الاثنين، أن إمكانية إقامة المباراة واردة بشكل كبير، بعدما تأجيلها في شهر مارس/ آذار الماضي، بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة، إذ كان اللقاء مبرمجاً في الدوحة ولكن عُدِل عن إقامته ولم يحصل اتفاق بين المنظّمين على موعد جديد في تلك الفترة، مع تمسك كل منتخب بملعب في أوروبا. وتجمع فيناليسيما بين بطل أوروبا في آخر نسخة؛ منتخب إسبانيا، بالمتوج بكوبا أميركا؛ منتخب الأرجنتين، الذي فاز بالنسخة السابقة على حساب منتخب إيطاليا. وبحسب مصادر الشبكة لم يقع الاتفاق نهائياً على تاريخ محدّد لإقامة المباراة، ولكن وبحكم أن قطر تملك حقوق تنظيم المباراة فمن المؤكد أنها ستُقام في الدوحة.

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واعتبرت مباراة نهائي كأس العالم 2026 كمواجهة فيناليسيما بين المنتخبين، ولكن في حال جرى تأكيد موعد اللقاء، فإن المواجهة ستكون مشتعلة، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها نهاية مواجهة كأس العالم بعد تبادل العنف بين اللاعبين، في مشاهد صادمة.