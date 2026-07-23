هل تستضيف فرنسا وألمانيا مونديال 2038؟ فيراري تكشف التفاصيل

- وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري تدعم فكرة استضافة فرنسا وألمانيا لكأس العالم 2038، مشيرة إلى أن القرار لم يُحسم بعد، وأنه يتماشى مع سياسة تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية الكبيرة في فرنسا. - فرنسا تستعد لاستضافة أحداث رياضية كبرى بعد يورو 2016 وأولمبياد باريس 2024، مع تأكيد فيراري على أهمية هذه الأحداث في تعزيز الاقتصاد الرياضي وتطوير البنية التحتية. - فيراري تؤكد على التعاون الأوروبي في تنظيم الفعاليات، مستشهدة بتنظيم كأس العالم لكرة اليد 2029 بين فرنسا وألمانيا، مما يعكس التزام فرنسا بتعزيز الشراكات الرياضية الدولية.

تحدثت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري عن إمكانية استضافة فرنسا لبطولة كأس العالم 2038، بالشراكة مع ألمانيا، فهل يعود المونديال إلى القارة الأوروبية من جديد بعدما تم تحديد هوية مستضيفي نسختي 2030 (البرتغال، إسبانيا والمغرب) و2034 (السعودية)؟

ودعمت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري، خلال حوار خاص مع "راديو سود" الفرنسي، الخميس، فكرة أن تستضيف فرنسا وألمانيا بطولة كأس العالم 2038، إذ لا تُمانع الدولة الفرنسية في استضافة البطولة مجدداً بعد 40 سنة من احتضان نسخة عام 1998، ولكن بدلاً من تقديم ملف منفرد، لم ترفض وزيرة الرياضة الفرنسية تقديم ملف مشترك مع ألمانيا، كما أشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في وقت سابق، رغم أن قرار الترشح رسمياً لم يحسم بعد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الدول المرشحة لاستضافة كأس العالم 2038؟ ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه فرنسا وألمانيا في حال قررتا الترشح لاستضافة مونديال 2038؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري: "لم يتم تأكيد أمر استضافة كأس العالم في هذه المرحلة. الأمر متروك للاتحادات لتقديم طلباتها والترشح. لم تتم استشارتي بعد، وأنا واضحة تماماً بشأن هذه النقطة، لكنها فكرة مطروحة منذ فترة. على أي حال، فهي تتماشى مع سياسة تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية الكبيرة، والتي نوليها اهتماماً كبيراً في بلدنا. نحن نعمل بشكل متزايد مع شركائنا الأوروبيين. كما يتضح من تنظيم كأس العالم لكرة اليد بين فرنسا وألمانيا عام 2029. وهذا أيضاً جزء من سياسة تطوير الاقتصاد الرياضي التي ندعمها بقوة هنا".

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في المقابل، أكدت فيراري فخرها برؤية فرنسا تستعد لاستضافة أحداث رياضية كبيرة بعد بطولة يورو 2016، وبعدها دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، مؤكدةً على أهمية هذه الأحداث الرياضية الكبرى التي ستستضيفها فرنسا في السنوات القادمة، وذكرت في حديثها قائلة: "ستكون فترة حافلة. ستستضيف فرنسا كل عام حدثاً رياضياً دولياً كبيراً. وبالطبع، ستكون دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية على أرضنا عام 2030 هي الأبرز. منذ عام 2024، اكتسبنا خبرةً مميزة تحظى بإعجاب العالم ونُصدرها للعالم. والأهم من ذلك، أننا نمتلك البنية التحتية التي تُمكّننا من استضافة هذه الأحداث الكبرى اليوم".