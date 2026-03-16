هل تسبب ميسي في إلغاء قمة فيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا؟

- ألغيت مباراة "فيناليسيما" بين الأرجنتين وإسبانيا بسبب التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مع اتهامات بأن ليونيل ميسي كان له دور في تعقيد إقامة المباراة. - رفض المنتخب الأرجنتيني جميع البدائل المقترحة من "يويفا"، بينما قبلت إسبانيا الخيارات لضمان إقامة المباراة، بهدف توحيد العالم في هذه الفترة العصيبة. - أعرب "يويفا" عن خيبة أمله لإلغاء المباراة وشكر قطر على جهودها، مؤكداً ثقته في عودة السلام قريباً إلى المنطقة.

ألغيت مباراة "فيناليسيما" بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا بشكل مفاجئ. وكان من المقرر أن يلتقي المنتخبان على استاد لوسيل في قطر يوم 27 مارس/آذار الجاري، لكن توترات الحرب بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وإيران، وضعت المباراة تحت ضغط شديد، في الوقت الذي تحدث فيه تقرير صحافي عن اتهامات بأن ليونيل ميسي (38 عاماً) كان وراء تعقيد إقامة اللقاء أكثر.

وحاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الحفاظ على إقامة المباراة، مقدّماً عدة بدائل وحلول للطرفين، من بينها إقامة مباراة ذهاب وإياب في مدريد وبوينس آيرس، لكن المنتخب الأرجنتيني رفض جميع المقترحات، في حين أكدت صحيفة ذا صن اللندنية، اليوم الأحد، أن ميسي لعب دوراً محورياً في قرار الإلغاء، بعد أن أصر على "تركيز اهتمامه على التزامات شخصية"، لكن المقربين من النجم الأرجنتيني، نفوا أن يكون لالتزاماته أي دور في إلغاء المباراة، بحسب المعلومات نفسها.

من جانبه، رفض مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، خوض اللقاء خوفاً من تعرض لاعبيه لهزيمة ثقيلة مشابهة لما حدث أمام منتخب إسبانيا (6-1) قبل كأس العالم 2018، مؤكداً أن تلك المباراة أثّرت على شكل الفريق وأدت إلى خروجه من دور الـ16 في مونديال روسيا. كما طالب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بالمبلغ نفسه الذي كان سيحصل عليه لو أقيمت المباراة في قطر. على الجانب الآخر، قبلت إسبانيا جميع الخيارات لضمان إقامة المباراة، بهدف توحيد العالم أجمع خلال هذه الفترة العصيبة.

وأعرب يويفا عن خيبة أمله الكبيرة، إزاء الظروف والتوقيت الذي حال دون منح الفريقين فرصة التنافس على هذه الجائزة المرموقة في قطر، الدولة التي أثبتت مراراً قدرتها على استضافة أحداث دولية عالمية المستوى في منشآت حديثة ومتطورة. كما أعرب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن شكره العميق للجنة المنظمة والسلطات المعنية في قطر على الجهود المبذولة لمحاولة استضافة المباراة، مؤكداً ثقته في عودة السلام قريباً إلى المنطقة.

وأُدخلت مواجهة "فيناليسيما" كجزء من الشراكة الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والكونميبول، لتجمع بين بطل أوروبا وبطل أميركا الجنوبية في احتفال بأعلى مستويات كرة القدم الدولية. وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، قد توج بالنسخة الافتتاحية عام 2022، بعد فوزه 3-0 على إيطاليا، في ملعب ويمبلي بلندن.