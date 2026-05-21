هل تربك إصابة نيمار تحضيرات البرازيل للمونديال؟

- تعرض نيمار لإصابة جديدة في ربلة الساق خلال مباراة سانتوس ضد سان لورينزو في كوبا سود أميركانا، مما يثير القلق حول جاهزيته لمونديال 2026. - من المتوقع أن يغيب نيمار بين خمسة وعشرة أيام، لكنه سيعود للانضمام إلى معسكر منتخب البرازيل، رغم احتمال مواجهته مشاكل في التحضير لمباراة المغرب في يونيو. - استدعاء نيمار من قبل المدرب كارلو أنشيلوتي للمشاركة في مونديال 2026 جاء بعد عودته القوية للملاعب وتقديمه أداءً مميزًا.

تعرض النجم البرازيلي، نيمار (34 سنة)، لإصابة جديدة أخرجته من مواجهة فريقه سانتوس البرازيلي أمام سان لورينزو الأرجنتيني في منافسات بطولة كوبا سود أميركانا، ليتعرض لضربة جديدة بعد ساعات من اختياره ضمن تشكيلة منتخب البرازيل التي ستخوض منافسات مونديال 2026.

وأعلن نادي سانتوس البرازيلي، الخميس، إصابة نيمار دا سيلفا مجدداً، وذكر في بيان خاص: "يُعاني نيمار من إصابة صغيرة على مستوى ربلة الساق، ووفقاً للوضع الحالي من المتوقع ألا يغيب البرازيلي كثيراً عن تشكيلة نادي سانتوس، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً للانضمام إلى معسكر منتخب البرازيل الذي يتحضر لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026".

وبحسب ما نشره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الخميس، فإن نيمار سيغيب بين خمسة وعشرة أيام عن الملاعب، وبالتالي سيعود مباشرةً إلى المعسكر الخاص بمنتخب البرازيل، ولكن ربما يواجه مشاكل في الفترة التحضيرية قبل أول مباراة لمنتخب السامبا يوم 14 يونيو/حزيران المقبل في مواجهة منتخب المغرب، لأنه ربما يُعاني من سوء تحضير بسبب هذه الإصابة التي تعرض لها.

وكان مدرب منتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، استدعى نيمار لتمثيل بطل العالم خمس مرات في منافسات مونديال 2026، بعدما كانت هناك شكوك كبيرة حول إمكانية عدم استدعائه، وذلك على خلفية الإصابات الكثيرة التي تعرض لها خلال فترة لعبه مع نادي سانتوس البرازيلي، إلا أن أنشيلوتي في النهاية قرر استدعاءه بعدما عاد بانتظام إلى الملاعب وبدأ يفرض نفسه عبر صناعة وتسجيل الأهداف.