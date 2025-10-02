هل تراجع ريال مدريد عن صفقة إبراهيما كوناتي؟

- نجح ريال مدريد في حسم صفقة المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي من ليفربول، الذي ينتهي عقده في 2026، بعد رفضه التجديد لرغبته في تجربة جديدة بعيداً عن الدوري الإنجليزي. - حذر كشاف ريال مدريد من تراجع مستوى كوناتي، مما دفع النادي لإيقاف المفاوضات، حيث أظهرت التقارير أرقاماً سلبية في أدائه، خاصة في الكرات الهوائية، مما أثر على نتائج ليفربول. - لن يتحرك ريال مدريد لإتمام الصفقة حتى يتأكد من استعادة كوناتي لتألقه، مع الحصول على تقرير صحي يوضح حالته البدنية.

أشارت العديد من التقارير الصحافية، خلال الفترة الماضية، إلى أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني نجحت في حسم صفقة مدافع ليفربول الإنكليزي، الفرنسي إبراهيما كوناتي (26 عاماً)، الذي ينتهي عقده في صيف 2026، بعد رفضه التجديد مع "الريدز"، لأنه يرغب في خوض تجربة جديدة بعيداً عن "البريمييرليغ".

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الخميس، أن الكشاف المخصص لكتابة تقارير عن إبراهيما كوناتي قام بتحذير إدارة نادي ريال مدريد، في الأيام الماضية، من المضي قدماً والتوقيع مع المدافع الفرنسي، لأن مستواه في تراجع مخيف، منذ بداية الموسم الحالي، ولم يستطع تقديم الأداء الذي يشفع له بالانتقال إلى الفريق الملكي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة إلى ضرورة البحث عن خيارات أخرى.

وتابعت أن ريال مدريد استجاب بالفعل لطلب كشافه، وأوقف جميع المفاوضات مع المدافع الفرنسي، في الوقت الحالي، لأن التقرير حمل العديد من الأرقام السلبية، التي أوضحت بشكل صريح المشاكل، التي يعانيها صاحب الـ 26 عاماً في المواجهات، التي خاضها حتى الآن مع ليفربول، خاصة مسألة الكرات الهوائية، التي لم يستطع التعامل معها بشكل صحيح، والدليل أن "الريدز" خسر مواجهتين متتاليتين أمام كريستال بالاس في "البريمييرليغ" وغلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، بسبب الأخطاء الدفاعية.

وأوضحت أن ريال مدريد لا يريد الاستعجال نهائياً، وحسم صفقة إبراهيما كوناتي في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، كون الفرنسي يحق له ذلك، لأن الفريق الملكي يعلم جيداً أن تراجع الحالة البدنية لأي لاعب تعني معاناته إصابة لم تظهر لوسائل الإعلام، وهذا يعني دفع الأموال في صفقة تجعل الفريق الإسباني يخسر الملايين بعدها في معالجته.

وختمت الصحيفة تقريرها أن ريال مدريد لن يتحرك نهائياً، حتى يحصل من كشافه على تقرير يُفيد بأن المدافع الفرنسي استعاد تألقه، بالإضافة إلى ضرورة جلب تقرير صحي من الجهاز الطبي لنادي ليفربول، يكشف الحالة الصحية لصاحب الـ 26 عاماً، الذي يبدو أنه يعاني إصابة في قدمه اليسرى، إلا أن "الريدز" لم يعلنها حتى الآن.