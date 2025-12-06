هل تتوج فلسطين بكأس العرب؟ وجدي نبهان يجيب

- منتخب فلسطين يقترب من التأهل لربع نهائي كأس العرب 2025 بعد تعادل مثير مع تونس (2-2) وفوز سابق على قطر (1-0)، مما رفع رصيده إلى أربع نقاط. - وجدي نبهان يشيد بأداء الفريق ويؤكد على الثقة المتزايدة في القدرات، مشيراً إلى أهمية التأهل أمام سوريا، والدعم القوي من الجماهير الجزائرية. - رغم مواجهة منتخبات قوية، أظهر المنتخب الفلسطيني شخصية قوية في قلب النتائج، مما أكسبه دعم الجماهير وإعجابها بأدائه المميز.

حقق منتخب فلسطين تعادلاً ثميناً مع نظيره التونسي، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العرب "فيفا قطر 2025"، بنتيجة (2ـ2)، وهي نتيجة رفعت رصيد "الفدائي" إلى أربع نقاط وقرّبته من التأهل إلى الدور الثاني، إذ باتت فرصته كبيرة للوصول إلى ربع النهائي بعد بداية مميزة، حين انتصر في اللقاء الأول على منتخب قطر (1ـ0).

وحول فرص منتخب فلسطين في حصد اللقب، قال نجمه وجدي نبهان في المنطقة المختلطة: "التعادل أمام تونس بطعم الفوز، كنا بحمد الله رجالاً طوال اللقاء، ولهذا أشكر اللاعبين والجهاز الفني. كنا على قدر المسؤولية، والمهم أن نتأهل يوم الأحد أمام المنتخب السوري. دخلنا البطولة بكل ثقة بقدراتنا، ونؤمن بأنفسنا ومستوانا يتطور. نتعامل مع البطولة كل مباراة على حدة، والقادم سيكون أحسن". وفي سؤال عن الدعم الذي وجده منتخب فلسطين من جماهير الجزائرية، قال وجدي نبهان: "الشعبان الجزائري والفلسطيني شعب واحد، والشعب الجزائري كان مسانداً قوياً للشعب الفلسطيني".

وإضافة إلى نتيجتيه المثاليتين منذ بداية البطولة، رغم أنه واجه منتخبين قويين ومتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2026، فإن منتخب فلسطين قدّم مستويات جيدة للغاية وأقنع الجماهير واستحق الوصول إلى أربع نقاط بعد أن أظهر قوة شخصية في التعامل مع المواقف الصعبة، بما أنه كان متأخراً في النتيجة أمام منتخب تونس (2ـ0)، ولكنه قلب الطاولة وانتزع التعادل عن جدارة واستحقاق، ليكسب دعماً قوياً من الجماهير التي تابعت اللقاء.