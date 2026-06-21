هل تتسبب العواصف في تأجيل مباراة العراق وفرنسا؟

- من المتوقع أن تشهد مباراة العراق وفرنسا في كأس العالم 2026 أمطارًا رعدية في فيلادلفيا، مما قد يؤدي إلى توقف المباراة وفقًا للبروتوكول الصارم المتبع في مثل هذه الحالات. - غياب مهاجم العراق مهند علي "ميمي" بسبب الإصابة، بينما غاب بعض لاعبي فرنسا مثل وليام صليبا ودايو أوباميكانو عن التدريبات للراحة أو العلاج. - سبق أن توقفت مباراة في كأس العالم للأندية 2025 لمدة ساعتين بسبب عاصفة رعدية، مما يبرز تأثير الطقس على سير المباريات.

نجت بطولة كأس العالم 2026 من العواصف الرعدية حتى الآن، لكن قد تشهد بعض مبارياتها توقفاً هذا الأسبوع. وخلال المباراة الثانية لمنتخب العراق في المونديال التي سيواجه فيها فرنسا، يوم الثلاثاء المقبل في فيلادلفيا (الساعة 00:00 بتوقيت القدس المحتلة)، من المتوقع هطول أمطار رعدية. وبحسب تقرير صحيفة ليكيب الفرنسية، مساء السبت، تتوقع الأرصاد الجوية الأميركية درجات حرارة تصل إلى حوالى 33 درجة مئوية مع فترات من الأمطار، مع حصول عواصف رعدية.

ونظراً للبروتوكول الصارم المتبع في حال حدوث عواصف رعدية بالقرب من الملاعب، فقد توقَف المباراة، وربما تؤجَّل حال تطلب الأمر. وخلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة صيف عام 2025، استمرت مباراة دور الـ16 بين تشلسي الإنكليزي وبنفيكا البرتغالي لمدة 4 ساعات و38 دقيقة، بعد توقف دام ساعتين تقريباً بسبب عاصفة رعدية. وبعد الخسارة أمام النرويج 1-0، وانتصار فرنسا على السنغال 3-1 في الجولة الأولى، سيواجه "أسودُ الرافدين"، "كتيبة الديوك"، ضمن المجموعة التاسعة.

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وسيخوض منتخب العراق اللقاء، وسط غياب مهاجمه مهند علي "ميمي"، الذي عانى من الإصابة أخيراً، فيما غاب المدافعون وليام صليبا، دايو أوباميكانو، ثيو هيرنانديز ومالو غوتسو عن مران المنتخب الفرنسي بهدف إراحتهم، وفق ما أعلن الجهاز الفني. وأوضح الجهاز الفني أن صليبا وأوباميكانو وهيرنانديز خضعوا لـ"تمارين استشفاء داخل القاعة". ويعاني صليبا، مدافع أرسنال الإنكليزي، من آلام في الظهر، واستفاد من برنامج تدريبي خاص منذ بداية معسكر وصيف بطل العالم، علماً أنه قدم أداءً جيداً في المباراة الأولى لفرنسا. أما غوستو، مدافع تشلسي الانكليزي الذي تعرّض لإصابة في القدم في التدريبات، "فبقي يتلقى العلاج"، وفق الطاقم الفني.