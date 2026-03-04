هل تؤثر الحرب في استعدادات أبطال العالم للمونديال؟

- يواجه منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، تحديات كبيرة في التحضير للدفاع عن لقبه في 2026، حيث قد تكون مواجهة "الفيناليسيما" ضد إسبانيا المباراة الوحيدة قبل المونديال، مما يثير قلق الجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني بسبب نقص المباريات التنافسية. - تعقيدات تنظيمية ولوجستية، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، أثرت على مكان إقامة "الفيناليسيما"، مما دفع قطر لإيقاف نشاطات كرة القدم، وتعمل الجهات المعنية على تحديد ملعب بديل. - القلق يزداد بسبب غياب الاحتكاك الدولي الكافي، مما قد يؤثر على أداء الأرجنتين في كأس العالم، حيث تعتبر "الفيناليسيما" المحطة الأبرز للتحضير الفني والمعنوي.

يعيش منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، في حالة قلق قبل خوض معركته في الدفاع عن اللقب العالمي الذي أحرزه عام 2022 في قطر، بسبب احتمالية أن تكون مواجهة "الفيناليسيما" أمام منتخب إسبانيا المباراة الوحيدة للفريق قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وأكدت شبكة قنوات "تي واي سي" الرياضية الأرجنتينية، وجود حالة من القلق داخل معسكر منتخب الأرجنتين، خصوصاً بعد الاضطرابات التي طاولت جدول المباريات الودية والتحضيرية، وأدت إلى إلغاء عدد من اللقاءات التي كانت مقررة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ما يضع الجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني، أمام تحدٍّ حقيقي، يتمثل في نقص المباريات التنافسية قبل الحدث العالمي.

وتشير المعطيات، بحسب الشبكة، إلى أن مواجهة "الفيناليسيما" التي تجمع بطل أوروبا ببطل أميركا الجنوبية، قد تكون الاختبار الرسمي الوحيد للأرجنتين قبل المونديال، في حال عدم إضافة مباريات أخرى إلى الروزنامة الدولية، مشيرة إلى أن هذا السيناريو يثير مخاوف فنية، إذ يفضّل الجهاز الفني خوض أكثر من مواجهة قوية لتجربة العناصر الجديدة وضبط الجاهزية التكتيكية والبدنية.

كما يحوم الغموض حول مكان إقامة اللقاء، بعد تعقيدات تنظيمية ولوجستية أثرت بالترتيبات الأولية، في ظل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وهو الذي دفع قطر للإعلان فيما بعد عن إيقاف جميع نشاطات كرة القدم في البلاد، بسبب ظروف الحرب ذاتها، فيما تعمل الجهات المعنية على تحديد ملعب بديل يضمن إقامة المباراة في موعدها، وسط ترقب من الجماهير والمتابعين، إن كان سيقام اللقاء في قطر أو في دولة أخرى.

ويخشى القائمون على المنتخب الأرجنتيني، وفقاً للمصدر ذاته، أن يؤثر غياب الاحتكاك الدولي الكافي بنسق الأداء قبل الدخول في أجواء كأس العالم، خصوصاً أن البطولة المقبلة ستشهد منافسة قوية في ظل تقارب المستويات بين المنتخبات الكبرى. ويجد منتخب الأرجنتين نفسه أمام مرحلة تحضيرية حساسة، حيث تبقى "الفيناليسيما"، إن أُقيمت في موعدها، المحطة الأبرز وربما الوحيدة قبل خوض غمار كأس العالم 2026، ما يضاعف من أهميتها على الصعيدين الفني والمعنوي.