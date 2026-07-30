هل بات حمزة عبد الكريم خارج خطط برشلونة؟

- انضم حمزة عبد الكريم إلى برشلونة بشكل نهائي بعد فترة إعارة ناجحة من الأهلي، حيث شارك في كأس العالم 2026 مع منتخب مصر، لكنه لن يكون الخيار الأول للمدرب هانسي فليك. - يفضل فليك الاعتماد على كريم أديمي، فيران توريس، أو داني أولمو كمهاجمين رئيسيين، بينما سيواصل حمزة تطوير مهاراته مع الفريق الثاني. - يسعى برشلونة بقيادة خوان لابورتا للتعاقد مع مهاجم جديد لدعم الفريق، مع اعتبار جوليان ألفاريز الخيار الأول لتعزيز خط الهجوم.

انضم النجم المصري، حمزة عبد الكريم (18 عاماً)، بشكل نهائي إلى نادي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من فريق الأهلي، بعد نهاية فترة الإعارة، التي اعتبرتها وسائل الإعلام العالمية ناجحة، لأن المهاجم المتألق حجز مقعده في تشكيلة "الفراعنة"، التي شاركت في بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الأربعاء، أن حمزة عبد الكريم لن يكون الخيار الأول بالنسبة إلى المدرب الألماني، هانسي فليك، في الموسم القادم، لأن المدير الفني يعمل على جعل الإدارة، بقيادة الرئيس خوان لابورتا، تحسم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية عدداً من الصفقات التي ستعزز خط المقدمة، في رحلة الدفاع عن لقب "الليغا".

ويفضّل هانسي فليك الاعتماد خلال المعسكر الحالي على الوافد الجديد، كريم أديمي، الذي رحل عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني من أجل الانضمام إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، أو الإسباني فيران توريس في حال البقاء ورفض العروض التي حصل عليها خلال الفترة الماضية، أو داني أولمو، الذين سيكونون في مركز المهاجم الصريح.

كرة عربية برشلونة يدرس إمكانية خوض مباراة ودية في المغرب

وأكدت الصحيفة أن حمزة عبد الكريم لن يكون ضمن الخيارات المتاحة كمهاجم صريح بالنسبة إلى المدرب هانسي فليك، الذي يفضل وجود المصري مع الفريق الثاني، حتى يواصل العمل على صقل مهارته، رغم أن صاحب الـ18 عاماً شارك بالفعل في بطولة كأس العالم 2026، ويستحق الحصول على فرصة الوجود في التشكيلة، التي ستخوض منافسات الموسم القادم مع الفريق الكتالوني.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن سبب عدم وجود حمزة عبد الكريم في خطط هانسي فليك، يعود إلى رغبة المدرب الألماني في قيام إدارة الفريق الكتالوني، بقيادة الرئيس خوان لابورتا، بحسم صفقة مهاجم جديد قادر على مساعدة رفاق الموهبة لامين يامال في الموسم المقبل، ويتقدمهم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي يُعد الخيار الأول بلا منازع.