هل انتصر ليفربول على نوتنغهام بهدف مسبوق بتسلل؟ الشريف يُجيب

- شهدت مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست جدلاً تحكيمياً حول هدف الأرجنتيني ماك أليستر في الدقيقة 97، حيث أثار تساؤلات حول صحة الهدف بسبب وجود هوغو إيكيتيكي في موقف تسلل. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن إيكيتيكي لم يتدخل في اللعب، وأن فيرجل فان دايك كان في موقف صحيح عند لعب الكرة برأسه، مما أدى إلى صدها من الحارس. - تقنية الفار أكدت صحة الهدف بعد التحقق من عدم تأثير إيكيتيكي على اللعب، مما جعل قرار احتساب الهدف صحيحاً.

شهدت المواجهة التي انتصر فيها ليفربول على مُضيفه نوتنغهام فورست، بهدف مقابل لا شيء، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز الكرة القدم، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، حول صحة الهدف، الذي سجّله نجم "الريدز"، الأرجنتيني ماك أليستر في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع في الشوط الثاني من اللقاء.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه عن تلك الحالة بقوله: "رمية تماس لصالح ليفربول، وصلت الكرة إلى دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 97، الذي سيطر عليها ورفعها إلى الحدود الخارجية لمنطقة مرمى فريق نوتنغهام فورست، وفي تلك اللحظة، كان هناك لاعبان من الريدز قرب مكان سقوط الكرة، وهما هوغو إيكيتيكي، الذي كان في موقف تسلل بوضوح، لكنه لم يتدخل في اللعب".

وأضاف: "تابعت الكرة مسيرتها باتجاه نجم ليفربول الآخر، وهو فيرجل فان دايك، الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه، لأن القدم اليسرى لآخر ثاني مدافع لفريق نوتنغهام فورست، أولا أينا، كانت أقرب إلى خط مرماه من قائد "الريدز"، الذي ارتقى في الهواء، ولعب الكرة برأسه باتجاه المرمى، وتمكّن الحارس من صدها".

وختم الشريف حديثه بقوله: "تحرك الأرجنتيني ماك أليستر من الخلف، وتابع الكرة وسجل هدفاً صحيحاً لصالح نادي ليفربول، وتقنية الفار قامت بعملية التأكد من صحة الهدف، وتحديداً حول تداخل هوغو إيكيتيكي في اللعبة، وتأثيره على اللعب، لكن بعد المتابعة ظهر عدم تدخله في اللعب ومع المنافس أيضاً، وبالتالي القرار النهائي باحتساب هدف ليفربول في الدقيقة 97 من عمر المواجهة كان صحيحاً".