هل انتصر ريال مدريد بهدف مشكوك في صحته؟ جمال الشريف يجيب

- حقق ريال مدريد فوزاً مثيراً على فياريال بنتيجة 2-0، بفضل ثنائية كيليان مبابي، ليصعد إلى صدارة الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، في انتظار مباراة برشلونة ضد أوفييدو. - شهدت المباراة جدلاً تحكيمياً، حيث أوقف الحكم هجوماً لريال مدريد بسبب مخالفة ارتكبها فينيسيوس قبل عرقلة زميله ماستنتانو، مما جعل قرار الحكم صحيحاً. - أثار الهدف الأول لريال مدريد شكوكاً حول تجاوز الكرة للخط النهائي، لكن الحكم أكد صحته بعد مراجعة اللقطة، حيث لم تتجاوز الكرة خط المرمى بكاملها.

حقق فريق ريال مدريد انتصاراً مثيراً، على مُضيفه فياريال، مساء السبت، في الأسبوع 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم بنتيجة (0ـ2)، وسجل الفرنسي كيليان مبابي ثنائية الفوز، وكان الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها بطريقة "بانينكا"، ليصعد النادي الملكي إلى صدارة الترتيب برصيد 51 نقطة في انتظار مباراة نادي برشلونة، الأحد، أمام فريق أوفييدو.

وشهدت نهاية الشوط الأول، احتجاج ريال مدريد على قرار الحكم سيزار سوتو، إيقاف هجوم للفريق، وحرمانه من فرصة هدف مُحقق، حيث قال خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف عن اللقطة: " في الدقيقة 44، قاد ريال مدريد هجوماً مُعاكساً، ووصلت الكرة إلى الأرجنتيني فرانكو ماستنتانو الذي تعرّض إلى عرقلة، وعادت الكرة إلى الفرنسي كيليان مبابي الذي مرّرها بدوره في اتجاه منتصف ملعب فياريال، ليُسيطر عليها زميله البرازيلي فينيسيوس، إلا أن الحكم أوقف اللعب وسط اعتراض لاعبي ريال مدريد بوجوب إتاحة الفرصة، ولكن بإعادة العمليّة، اتضح أن فينيسيوس، وقبل تعرّض ماستنتانو إلى العرقلة، قام بدفع منافسه عند دائرة المنتصف، ممّا أتاح له الفرصة أن يتقدم ويتلقى تمريرة مبابي، ولهذا فإن مخالفة البرازيلي سبقت العرقلة التي تعرض لها زميله، وبالتالي فإن قرار الحكم كان صحيحاً باحتساب مخالفة لفريق فياريال".

وساورت الشكوك بخصوص صحة هدف ريال مدريد الأول، بعد أن ظهر وكأن الكرة تجاوزت الخط النهائي، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وقال الحكم المونديالي عن هدف ريال مدريد الحاسم: "في الدقيقة 47، سيطر فينيسيوس على الكرة، وذلك قبل أن تتجاوز بكاملها خط التماس بالقرب من راية الركنية، ثم مرّر الكرة إلى رفاقه في الحدود الخارجية لمنطقة الجزاء، ليتواصل الهجوم وسجل مبابي هدفاً، وكان القرار صحيحاً، الهدف سليم لأن الكرة منذ بداية الهجمة لم تتجاوز خط المرمى بكاملها، والحكم المساعد أحسن القرار بإعطاء استمرار اللعب، واعتمد الهدف بنهاية الهجمة لشرعيته".