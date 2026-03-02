هل انتصر الزمالك على بيراميدز بركلة جزاء صحيحة؟ الشريف يوضح

- شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري لقطة جدلية، حيث احتسبت ركلة جزاء في الدقيقة 59، سجل منها حسام عبد المجيد هدف الفوز، مما رفع رصيد الزمالك إلى 40 نقطة في الصدارة. - أوضح الحكم السابق جمال الشريف أن ركلة الجزاء جاءت بعد عرقلة حارس بيراميدز أحمد الشناوي لمهاجم الزمالك ناصر منسي داخل منطقة الجزاء، بعد محاولة الأخير السيطرة على الكرة. - بعد مراجعة تقنية الفار، تأكد الحكم من صحة القرار واحتسب ركلة جزاء مع إنذار للحارس، نظراً لمحاولته المنافسة على الكرة.

شهدت قمة الزمالك وبيراميدز في الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، أمس الأحد، لقطة أثارت الجدل خلال الساعات الماضية حتى اليوم الاثنين، وهي ركلة الجزاء التي احتسبت في الدقيقة 59 وجاء منها هدف الانتصار عن طريق حسام عبد المجيد، والتي رفع من خلالها الفريق العريق رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة متفوقاً على بيراميدز الوصيف (37).

وحول اللقطة التي جاءت منها ركلة الجزاء قال الحكم المونديالي السابق جمال الشريف: "خلال مباراة بيراميدز والزمالك، كانت الكرة بحوزة لاعبي الزمالك، لُعبت طولية باتجاه مهاجم الزمالك رقم 9 ناصر منسي، الذي تحرك نحو الكرة، لكن مدافع بيراميدز رقم 4 أحمد سامي كان الأقرب للكرة الممرة، واستطاع السيطرة عليها والعودة للخلف قليلاً ومن ثم تمريرها من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها باتجاه حارس مرمى فريقه، لكن التمريرة كانت قصيرة وبطيئة، ما جعل ناصر منسي مهاجم الزمالك يتحرك نحوها ليصل إليها قبل حامي عرين بيراميدز أحمد الشناوي".

وتابع الشريف: "استطاع المهاجم تحويل مسار الكرة بباطن قدمه اليمنى، في حين مدّ حارس المرمى قدمه وساقه اليمنى باتجاه الكرة لكنه لم يصبها، فذهبت قدمه لتصطدم بأسفل الساق اليمنى للمهاجم، ما أدّى لفقدان المهاجم توازنه وسقوطه داخل منطقة الجزاء، حيث كانت لديه إمكانية استعادة السيطرة على الكرة، وبالتالي فرصة محققة للتسجيل في تلك اللحظة. طبعاً الكرة ذهبت بعد ذلك لمدافع بيراميدز الذي أبعدها إلى خارج الملعب، فاحتسب الحكم رمية تماس لصالح الزمالك. هنا توقف اللعب، وبعد التحقق من خلال غرفة الفار (VAR)، تم استدعاء الحكم لمشاهدة الحالة من جديد؛ حيث تبين له أن المنسي استطاع تحويل مسار الكرة، وأن حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي لم يستطع الوصول إليها، فعرقل بقدمه مهاجم الزمالك ناصر منسي وأسقطه داخل منطقة الجزاء".

وختم الحكم المونديالي السابق بالقول: "عاد الحكم ليحتسب ركلة جزاء لصالح فريق الزمالك، بالإضافة إلى إنذار الحارس، لوجود فرصة محققة للتسجيل مكتملة الشروط، ولكن نظراً لوجود محاولة من حارس المرمى للعب الكرة والمنافسة عليها، قرر الحكم منح ركلة جزاء. وفي هذه الحالة تُخفض عقوبة الطرد إلى الإنذار طالما احتسب الحكم ركلة جزاء وكان اللاعب الذي ارتكب المخالفة يحاول المنافسة على الكرة. إذاً، قرار الحكم الأخير كان صحيحاً باحتساب ركلة جزاء بالإضافة إلى البطاقة الصفراء".