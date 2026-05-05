هل انتصر الأهلي على إنبي بسبب القرارات التحكيمية؟ الشريف يُجيب

- شهدت مباراة الأهلي وإنبي حالات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث ألغى الحكم ركلة جزاء لإنبي بعد تدخل تقنية الفار، التي أكدت عرقلة محمد شريف حتحوت للاعب الأهلي هادي رياض بشكل متهور. - ألغى الحكم هدفاً لإنبي في الدقيقة 51 بعد تدخل الفار، حيث كان محمود كهربا في موقف تسلل عند تسديد الكرة، واستفاد من موقعه لتسجيل الهدف، مما جعل القرار النهائي بإلغاء الهدف صحيحاً. - أثارت قرارات الحكم محمود ناجي تساؤلات الجماهير، لكن تدخل الفار أكد صحة القرارات النهائية، مما ساهم في فوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

شهدت المواجهة التي انتصر فيها الأهلي على إنبي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت الكثير من التساؤلات بين جماهير الرياضة، حول صحة قرارات الحكم محمود ناجي، لأنها أثرت على النتيجة النهائية للمباراة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول سبب تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح إنبي ضد الأهلي في الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، بقوله: "لعبت الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء للفريق الأحمر، لينزلق نحوها محمد شريف حتحوت، الذي حاول لعب الكرة، لكنه لم يصل إليها، ليتابع انزلاقه مستخدماً ساقه اليمنى على الساق والقدم اليمنى لمدافع الأهلي، هادي رياض، الذي تعرض للعرقلة".

وتابع: "تابعت الكرة العرضية مسارها نحو محمود كهربا، الذي سيطر على الكرة، وحاول التسديد، لكن في تلك اللحظة قام أحمد كوكا بعملية الانزلاق أيضاً وعرقل منافسه، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنبي، لكن تقنية الفار قامت بتوجيه الدعوة للحكم، حتى يشاهد الحالة على الشاشة، وتبين له، قيام محمد شريف حتحوت بعرقلة هادي رياض، بشكل متهور ولم يضع سلامة منافسه بعين الاعتبار، وبالتالي ألغى الحكم ركلة الجزاء المحتسبة لصالح إنبي ومنح مخالفة للأهلي، وأنذر لاعب إنبي، وقراره النهائي كان صحيحاً".

كرة عربية ركلتا جزاء في قمة الزمالك والأهلي... الشريف يحسم الجدل

وعن إلغاء هدف إنبي في الدقيقة 51 ضد الأهلي في الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول، أوضح الشريف: "ركلة ركنية لصالح إنبي نفذت داخل منطقة جزاء الفريق الأحمر، لتذهب ليبعدها مدافعو الأهلي صوب محمد شريف حتحوت لاعب إنبي، الذي سيطر على الكرة وراوغ عدداً من منافسيه، وتقدم في عمق منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة بقدمه اليمنى".

وختم الشريف حديثه: "في لحظة تسديد محمد شريف حتحوت للكرة، كان زميله محمود كهربا في موقف تسلل، لأنه كان متقدماً عن آخر ثاني مدافع للنادي الأهلي، وهو ياسين مرعي، وطبعاً الكرة بعد أن سدّدت تجاه المرمى ، تمكن حارس الأهلي مصطفى شوبير من صدها، فارتدت إلى كهربا لاعب إنبي الموجود بالأصل في موقف تسلل عند لحظة التسديد، ليستفيد بذلك من موقفه السابق، ويسجل هدفاً جرى احتسابه من الحكم المساعد، لكن قبل استئناف اللعب تدخلت الفار، وأشارت بأن هناك حالة تسلل على محمود كهربا، والهدف غير شرعي، وبالتالي القرار النهائي كان صحيحاً بإلغاء الهدف".