هل انتصر أرسنال على تشلسي بهدف غير شرعي؟ جمال الشريف يجيب

شهدت قمة الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بين أرسنال وتشلسي على ملعب الإمارات اليوم الأحد، أحداثاً مثيرة على مستوى التحكيم، في المواجهة التي انتهت بفوز أصحاب الدار بنتيجة 2-1، ليتابع فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا اعتلاء الصدارة وتقدّمه نحو تحقيق اللقب رغم الضغط من قبل ملاحقه مانشستر سيتي الوصيف.

وبينما كانت النتيجة تُشير إلى التعادل بنتيجة 1-1 بين الطرفين، استطاع أرسنال تسجيل الهدف الثاني الذي أهدى الغانرز النقاط الثلاث، لكنه شهد مطالبة من الحارس الإسباني روبرت سانشيز بوجود خطأ، وحول اللقطة قال الخبير التحكيمي في "العربي الجديد" جمال الشريف: "في الدقيقة 66، تحصّل أرسنال على ركلة ركنية، رفعت إلى حدود منطقة المرمى، ارتقى إليها لاعب أرسنال رقم 12 تيمبر، الذي كان مراقباً بشكل واضح من لاعب شلسي رقم 19 مامادو سار، وكان ينظر إلى منافسه من دون أن يلتفت إلى مسار الكرة، طبعاً عملية الارتقاء من تيمبر لم تشهد أي مخالفة، يد لاعب أرسنال كانت موجودة على جسم أو كتف المنافس لكن يده الأخرى كانت بعيدة".

وتابع الحكم المونديالي السابق: "بالتالي لم يستخدم تيمبر يده لمساعدة نفسه خلال عملية الارتقاء، ولم يقم بمنع منافسه أو إضعاف قدرته على لعب الكرة أو الارتقاء إليها، وبالتالي قرار الحكم كان صحيحاً في استكمال اللعب، طبعاً الكرة ذهبت باتجاه المرمى، صدمت الأرض وغالطت حارس المرمى وتابعت طريقها إلى الشباك، مع وجود لاعب تشلسي رقم ثمانية إنزو فرنانديز، الذي كان في موقف تسلل لكنه لم يكن متداخلاً مع حارس المرمى، ولم يضعف قدرته على التصدي للكرة".

وعن الحالة الثانية التي حصلت في الدقيقة السبعين، والتي شهدت رفع بطاقة حمراء قال الشريف: "ركلة ركنية لصالح تشلسي، قُطعت الكرة من أرسنال وتحولت إلى مارتينيلي رقم 11، الذي انطلق من طرف منطقة جزائه إلى نصف ملعب فريق تشلسي، وجرى بمحاذاة خط التماس بهجمة مرتدة سريعة، تمكن في لحظة من دفع الكرة أمامه إلى المساحة الخالية محاولاً اللحاق بها، إلا أنّ لاعب تشلسي رقم 7 بيدرو نيتو قام بعملية زحلقة للحصول عليها لكنه لم يستطع تحقيق مراده، فرفع ساقه اليسرى إلى الأعلى وقام بعملية عرقلة واضحة أسقطت لاعب أرسنال على الأرض".

وختم الشريف :"الحكم هنا أطلق صافرته معلناً عن وجود مخالفة، رغم أن مارتينيلي بعد الصافرة تماماً استطاع أن يستحوذ على الكرة، وبالتالي كان لديه مساحة للتقدم مع وجود هجمة واعدة لصالح فريق أرسنال. طبعاً الحكم أشهر بطاقة الإنذار الثانية للاعب تشلسي نيتو، وأتبعها بالبطاقة الحمراء (الطرد للإنذار الثاني). لكن السؤال هنا هل كان قرار الحكم خاطئاً وكان يتوجب عليه أن يستمر بإعطاء إتاحة الفرصة؟ القانون يقول: لا ينبغي تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة في حالات اللعب العنيف، أو السلوك المشين، أو -وهذا هو المهم- مخالفة تستوجب إنذاراً ثانياً، باستثناء وجود فرصة واضحة لتسجيل هدف. هنا لم يكن لدى اللاعب فرصة واضحة، إنما كان لديه هجمة واعدة، وبالتالي كان من واجب الحكم وفقاً لقانون اللعبة أن يوقف اللعب ويمنح بطاقة الإنذار الثانية والطرد، وهذا ما اتخذه الحكم؛ فكان قراره صحيحاً".