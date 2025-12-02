- طارق تيسودالي، نجم منتخب المغرب، يعبّر عن تفهمه لعدم استدعائه للمنتخب الأول تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، مشيراً إلى وجود مهاجم جيد يستحق الفرصة حالياً، ويركز على تقديم أداء مميز في كأس العرب 2025. - بعد فوز المغرب على جزر القمر (3-1) في أولى مباريات كأس العرب، يبرز تيسودالي أهمية التركيز لتحقيق نتائج مميزة في البطولة. - تيسودالي يشيد بمنتخب عُمان قبل مواجهتهم في الجولة الثانية، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على التركيز لتحقيق نتائج إيجابية.

تحدث نجم منتخب المغرب، طارق تيسودالي (32 عاماً)، الذي شارك في أول مباراة لمنتخب بلاده أمام منتخب جزر القمر في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، لـ"العربي الجديد" في المنطقة المختلطة للصحافيين في ملعب خليفة الدولي، بعد نهاية المباراة بفوز المغرب (3-1) إذ قدّم أبناء المدرب طارق السكتيوي، مستوى جيداً في أول ظهور لهم في البطولة.

وردّ نجم منتخب المغرب، طارق تيسودالي، على سؤال مراسل "العربي الجديد" في المنطقة المختلطة للصحافيين، والذي يتعلق بأسباب عدم استدعائه للمشاركة مع منتخب المغرب الأول تحت قيادة المدرب، وليد الركراكي، خصوصاً أنه سبق له تمثيل المنتخب الأول في فترة سابقة، ولكنه لم يعد إلى تشكيلة منتخب "أسود الأطلس" الأول، منذ فترة طويلة.

وقال تيسودالي عن هذا الأمر: "لا لا، أعتقد يملك منتخب المغرب مهاجم جيّد في هذه الفترة، أنا متفهم جداً للقرارات، كما قلت لديهم مهاجم جيد في الهجوم، وهو يستحق أن يكون هناك حالياً، وتركيزي حالياً هو على بطولة كأس العرب حالياً، من أجل تقديم مستوى جيد ومحاولة التتويج بلقب البطولة".

وعن مواجهة عُمان في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، قال تيسودالي عن اللقاء المرتقب: "عُمان منتخب جيّد جداً، يملك لاعبين جيدين ومُميزين، علينا أن نُحافظ على تركيزنا إلى أقصى حدود، طبعاً يُمكننا تقديم الأفضل في المباريات المقبلة، ونحن واثقون بأننا سنُحقق نتائج جيدة ومُميزة".