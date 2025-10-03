هل استقر الركراكي على قائمة المغرب في كأس أمم أفريقيا؟

- مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، يركز على الاستقرار بتشكيلة ثابتة استعداداً لكأس أمم أفريقيا، مع استبعاد التجريب واعتماد قاعدة لاعبين مرشحين لتعزيز صفوف "أسود الأطلس". - رغم غياب ستة لاعبين بارزين بسبب الإصابات، لم يستدع الركراكي أي وافد جديد باستثناء عودة أربعة لاعبين، مما يعكس استراتيجيته في الحفاظ على الانسجام والتناغم داخل الفريق. - يهدف الركراكي إلى تشكيل منتخب مثالي قادر على التتويج باللقب الأفريقي، مع التركيز على اللاعبين الأكثر جهوزية فنياً وبدنياً، وتحقيق التوازن بين الخبرة والشباب.

يبدو أنّ مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي (50 عاماً)، وضع حداً لمسلسل التجريب الذي ميّز المعسكرات التدريبية الأخيرة، مع اقتراب بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المملكة ما بين 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني المقبلين، إذ أظهرت القائمة النهائية لمباراتي البحرين وجمهورية الكونغو خلوّها من أسماء جديدة، ما يعني آلياً أن هناك توجهاً للاعتماد على قاعدة ثابتة من اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف منتخب "أسود الأطلس" في الاستحقاقات المرتقبة.

ورغم غياب ستة أسماء بارزة عن ودية البحرين المقرر إجراؤها يوم الخميس المقبل، وضد جمهورية الكونغو في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، من جراء الإصابات، لم يستدع الركراكي أي وافد جديد، باستثناء عودة أربعة لاعبين ويتعلق الأمر بعبد الصمد الزلزولي (23 عاماً)، وإلياس أخوماش (21 عاماً)، وعبد الكبير عبقار (26 عاماً)، وأسامة ترغالين (23 عاماً). وتشير كل المعطيات الواردة إلى أنّ الركراكي قرر الاعتماد على الدعامات الأساسية لمنتخب المغرب، بدلاً من الانشغال بالتجريب المستمر، خصوصاً مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، لكن ذلك لا يعني أن باب منتخب "أسود الأطلس" سيُغلق أمام بعض التعديلات الطفيفة.

وتمثل هذه الخطوة فرصة مواتية لتطوير الانسجام والتناغم داخل كتيبة القائد أشرف حكيمي (26 عاماً)، لضمان تحضير جيد للاعبين في مواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظر "أسود الأطلس" في البطولة الأفريقية، من أجل المنافسة على اللقب الأفريقي. ويأمل الركراكي أن تشكل مباراتا البحرين والكونغو آخر فرصة لوضع اللمسات الأخيرة على القائمة النهائية التي يراهن عليها في كأس أمم أفريقيا، في انتظار عودة الأسماء الغائبة بداعي الإصابة، ويتعلق الأمر بنصير مزراوي (27 عاماً)، وسفيان رحيمي (29 عاماً)، وعز الدين أوناحي (25 عاماً)، وأسامة العزوزي (23 عاماً)، ورومان سايس (35 عاماً).

ويرى متابعو منتخب "أسود الأطلس" أنّ الركراكي يراهن على عامل الاستقرار في تشكيل منتخب مثالي قادر على التتويج باللقب الأفريقي بعد غياب طويل، ما يعكس استراتيجيته الواضحة الممثلة في إعطاء الأولوية للاعبين الأكثر جهوزية فنياً وبدنياً، مع ضرورة الحفاظ على التوازن بين الخبرة والشباب في رسم ملامح المنتخب.