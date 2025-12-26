هل استحق نجم منتخب مصر الطرد أمام جنوب أفريقيا؟ الشريف يجيب

- شهدت مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا بالمغرب جدلاً تحكيمياً بعد طرد المدافع محمد هاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، مما أثار احتجاجات من المدرب حسام حسن والقائد محمد صلاح. - أصر الحكم على قراره رغم مطالبة صلاح باستخدام تقنية الفيديو المساعد "فار"، حيث اعتبر الخبير التحكيمي جمال الشريف أن الطرد كان مستحقاً بسبب تهور هاني في التدخل على لاعب جنوب أفريقيا. - أكد الشريف أن هاني استحق البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل متهور، مما أدى إلى طرده بشكل صحيح من المباراة.

شهدت المواجهة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره الجنوب أفريقي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية بالمغرب، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

واحتج مدرب منتخب مصر الأول حسام حسن على قرار الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه المدافع محمد هاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، فيما طالبه القائد محمد صلاح بضرورة الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد "فار"، إلا أن قاضي المواجهة أصر على قراره، وأمر المدافع بالخروج من الملعب.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف رأيه حول قرار طرد مدافع منتخب مصر في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بقوله: "كرة قادمة باتجاه تيبوهو موكوينا الذي تحرك خلفه محمد هاني، واستطاع لاعب جنوب أفريقيا لعب الكرة بباطن قدمه قبل أن تصل إلى منافسه، الذي تحرك للعب الكرة بشكل متأخر".

وتابع: "دهس مدافع منتخب مصر بأسفل قدمه اليمنى وجه القدم اليمنى لمنافسه، وهذا يعد ركلاً متهوراً، لأنه لم يضع سلامة منافسه بالاعتبار، وبالتالي استحق البطاقة الصفراء الثانية، بعدما كان قد ارتكب مخالفة استحقت الإنذار الأول في الدقيقة الـ30. قرار الحكم كان صحيحاً بتقييم حالة التهور، وأشهر البطاقة الصفراء الثانية، تلاها توجيه البطاقة الحمراء في وجه مدافع منتخب مصر الذي خرج من المباراة".