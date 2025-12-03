هل استحق نجم الجزائر الطرد وحُرم السودان من ركلة جزاء؟ الشريف يُجيب

- شهدت مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 حالات تحكيمية مثيرة، أبرزها طرد نجم الجزائر آدم وناس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بسبب ركلة متهورة تجاه حسين الجزولي، مما أدى إلى إشهار البطاقة الصفراء الثانية والطرد. - طالب نجوم السودان بركلة جزاء في الدقيقة 72، لكن الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحة قرار الحكم بعدم احتسابها، حيث لم يكن هناك عرقلة من فيكتور لكحل. - أكد الشريف أن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للسودان كان صحيحاً، حيث لم يقم لكحل بأي فعل يستوجب العقوبة، واستمر اللعب بشكل طبيعي.

شهدت المواجهة التي جمعت بين منتخب الجزائر ونظيره منتخب السودان في استاد أحمد بن علي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2025، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه عن صحة قرار طرد نجم منتخب الجزائر في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بقوله: "كرة في موضع تنافس بين آدم وناس وحسين الجزولي، الذي كان أقرب إليها، لكن نجم الخضر حاول ركلها بقدمه اليسرى فأصاب الساق اليسرى لخصمه، وهذا ركل يتصف بالتهور، لأنه لم يضع سلامة اللاعب السوداني بالاعتبار، وبالتالي قرار الحكم كان صحيحاً، بإشهار البطاقة الصفراء الثانية، ومن ثم الطرد".

وحول مطالب نجوم منتخب السودان باحتساب ركلة جزاء لمصلحتهم في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، أضاف الشريف: "كرة مرفوعة إلى داخل منطقة جزاء منتخب الجزائر، قُطعت لتعود إلى حسين الجزولي الموجود داخل المنطقة وكانت أقرب إليه، إذ لعبها بباطن قدمه اليمنى، فيما وضع فيكتور لكحل باطن قدمه في وجه الكرة الملعوبة في محاولة لصدها، إلا أنها تجاوزته".

وختم الشريف حديثه: "بعد أن لعب حسين الجزولي الكرة بقدمه اليمنى، تابعت حركتها بشكل طبيعي إلى الأمام، ولامست رأس قدم نجم منتخب الجزائر الثابتة على الأرض، ولم يقم فيكتور لكحل بأي رد فعل لعرقلة منافسه أو ركله، وطبعاً عندما شعر السوداني بأنه أصبح بين مجموعة من منافسيه، فضل السقوط باحثاً عن ركلة الجزاء، وبالتالي قرار الحكم كان صحيحاً بعدم وجود ركلة جزاء لصالح السودان وباستمرار اللعب".

