هل استحق ميسي الطرد أمام الجزائر في مونديال 2026؟ الشريف يشرح

- شهدت مباراة الجزائر والأرجنتين في كأس العالم 2026 حالات تحكيمية مثيرة، حيث ألغى الحكم البولندي شيمون مارتشينياك هدفاً للجزائر بسبب تسلل فارس شايبي، وأكد الخبير جمال الشريف صحة القرار بعد تدخل تقنية الفار. - في الدقيقة 32، لم يُطرد ليونيل ميسي رغم احتكاكه بعيسى ماندي، حيث اعتبر الشريف أن المخالفة لم تكن تهدد سلامة الخصم بشكل مفرط، لكن الحكم لم يمنح ميسي بطاقة صفراء للتهور. - أثارت قرارات الحكم جدلاً بين الجماهير، حيث اعتبر البعض أن الحكم كان يجب أن يكون أكثر حزمًا في بعض الحالات، مما أضاف توتراً للمباراة.

شهدت المواجهة التي جمعت بين منتخب الجزائر ونظيره الأرجنتيني، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعة العاشرة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، حول صحة قرارات الحكم البولندي شيمون مارتشينياك.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه في سبب إلغاء هدف منتخب الجزائر في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، بقوله: "وصلت الكرة إلى إبراهيم مازة، الذي مرر كرة بينية بقدمه اليسرى إلى داخل منطقة جزاء منتخب الجزائر، وفي تلك اللحظة كان زميله فارس شايبي في موقف تسلل".

وتابع: "لقد كان فارس شايبي أقرب إلى خط مرمى منتخب الأرجنتين، من آخر ثاني مدافع، وهو كريستيان روميرو، ونجم الجزائر كان متسللاً، رغم أنه واصل الهجمة وسجل هدفاً لفريقه، لكن تقنية الفار تدخلت لتشير بوجود فارس شايبي في حالة تسلل، وبالتالي القرار النهائي، الذي اتخذه الحكم البولندي شيمون مارتشينياك، كان صحيحاً".

وحول عدم طرد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول، قال الشريف: "كانت الكرة بحوزة عيسى ماندي، الذي حاول الإفلات من ميسي، وتقدم أمامه وهو مسيطر على الكرة، فيما تحرّك ميسي من مسافة قريبة حتى يصل إلى الكرة من خلف قائد الجزائر، حيث مدّ قدمه وساقه اليسرى بين ساقي خصمه، لكنه أصاب بأسفل قدمه اليسرى الساق اليُمنى من الخلف للنجم الجزائري، الذي سقط".

وختم الشريف حديثه: "صحيح أن منطقة الاحتكاك مع عيسى ماندي منطقة غير محمية، لكن هناك فارق بين المخالفة التي تتسم بالتهور لعدم وضع سلامة المنافس بالاعتبار، وهذا ما كانت عليه، وبين المنافسة التي تهدد سلامة الخصم وتؤدي إلى الإيذاء، وهذه بالطبع تحتاج إلى استخدام قوة زائدة أو مفرطة، وهذا يتم من خلال اكتساب القوة عبر استخدام السرعة والجري من مسافة بعيدة والانقضاض على المنافس، وأحياناً مغادرة أرضية الملعب بالقفز بالهواء بكلتا القدمين، ما يكسب اللاعب المخالف قوة زائدة تؤدي إلى تهديد سلامة الخصم وإيذائه، لكن في هذه الحالة قدم ميسي اليمنى كانت مرتكزة على الأرض، ومدّ قدمه من أجل المنافسة على الكرة، ولم تكن القوة ترتقي إلى مستوى القوة الزائدة التي تهدد سلامة المنافس، والحكم اكتفى باحتساب المخالفة، وقراره كان ناقصاً لأن عليه توجيه بطاقة صفراء للتهور وليس الطرد، لكن الحكم لم يشهر أي بطاقة صفراء، وكان قراره خاطئاً".