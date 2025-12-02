هل استحق لاعب السعودية الطرد؟ جمال الشريف يحسم الجدل

- حقق المنتخب السعودي فوزًا مثيرًا على عُمان بنتيجة 2-1 في قمة المجموعة الثانية، حيث أثار الهدف الأول لفراس البريكان جدلاً حول التسلل، لكن الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحته. - الهدف الثاني للسعودية بواسطة صالح الشهري أثار تساؤلات مشابهة، لكن الشريف أوضح قانونية الهدف بفضل تغطية المدافع العُماني، مؤكدًا صحة قرار الحكم المساعد. - شهدت المباراة جدلاً حول تدخل نواف بوشل العنيف، حيث طالب لاعبو عُمان بطرده، لكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء، مما أثار انتقادات لعدم توافق القرار مع توصيات تقنية الفيديو.

حسم المنتخب السعودي قمة المجموعة الثانية أمام نظيره العُماني، بفوز ثمين بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، في مباراة شهدت إثارة كبيرة داخل المستطيل الأخضر، ولم تخلُ من الجدل التحكيمي في عدة لقطات مؤثرة. وشاب بعض الجدل التحكيمي، الهدف الأول لمنتخب السعودية، بداعي وجود تسلل على صاحب الهدف فراس البريكان. وعن هذه اللقطة قال الخبير التحكيمي الخاص بـ "العربي الجديد"، جمال الشريف: "شهدت الدقيقة 55 من المباراة هجمة للمنتخب السعودي بعد تمريرة بينية وصلت إلى سالم الدوسري، الذي توغّل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، قبل أن يرسل كرة عرضية متقنة نحو زميله فراس البريكان الموجود في عمق المنطقة دون رقابة".

وأردف: "بالنظر إلى اللقطة التحكيمية، يتّضح أن الهدف صحيح تماماً، ولا توجد أي شبهة تسلل على البريكان لحظة تمرير الكرة، إذ كان متقدماً عليه في خط الدفاع العُماني، اللاعب ثاني الرشيدي، الذي تمركز في الخلف ووفّر التغطية اللازمة لإلغاء أي وضعية تسلل، كما تُظهر الإعادة أن الكرة كانت بالفعل أقرب إلى مرمى عُمان من البريكان عند لحظة التمرير، ما يعزّز صحة القرار. وبالتالي؛ فإنّ قرار الحكم المساعد باحتساب الهدف جاء صائباً ومتوافقاً مع القانون، دون وجود أي مخالفة تستدعي الإلغاء".

كما حلل الحكم المونديال السابق حالة الهدف الثاني، الذي أحرزه صالح الشهري، بعد أن كان هناك شك بوجود تسلل على صاحب التمريرة الحاسمة، سالم الدوسري، وقال: "في الدقيقة 77، سجّل المنتخب السعودي هدفه الثاني بعد تمريرة بينية قدّمها اللاعب مصعب جوير باتجاه صالح الشهري. ورغم وقوف الأخير خلف المدافع الأقرب إليه لحظة التمرير، إلّا أنه كان مُغطّى بوضوح من آخر ثاني المدافعين العُمانيين، ثاني الرشيدي، ما جعل موقفه قانونياً تماماً". وواصل الشريف حديثه بالقول: "تقدّم الشهري بعدها بسرعة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يمرّر كرة متقنة إلى سالم الدوسري الذي أسكنها الشباك. لم تُسجَّل أي حالة تسلّل في هذه اللقطة، وقرار الحكم المساعد باحتساب الهدف جاء سليماً وصحيحاً".

وطالب لاعبو عُمان بطرد مباشر للاعب نواف بوشل بعد تدخله العنيف على جميل اليحمدي، لكن حكم اللقاء اكتفى بالبطاقة الصفراء، وعنها قال الشريف: "جاءت الكرة باتجاه لاعب منتخب عُمان، جميل اليحمدي، وكان خلفه مباشرة لاعب السعودية، نواف بوشل، الذي حاول الوصول إلى الكرة أولاً. ارتدت الكرة من الأرض وابتعدت عن كلا اللاعبين إلى الخلف، لكن بوشل واصل محاولته باستخدام أسفل حذائه باتجاه قدم منافسه، ليتدخل على منطقة حساسة جداً هي أسفل الساق ومنطقة وتر أخيل، وهي منطقة غير محمية ومعرّضة للإصابة"، وقال أيضاً: "التدخل جاء مباشرةً على قدم اللاعب العُماني، وباستخدام قوة مفرطة، ما شكّل خطراً واضحاً على سلامة المنافس. هذا النوع من الالتحامات يُصنَّف ضمن اللعب العنيف الذي يستوجب البطاقة الحمراء المباشرة دون تردد".

وختم جمال الشريف حديثه قائلاً: "احتسب الحكم في البداية المخالفة وأشهر البطاقة الصفراء لنواف بوشل، وبعد ذلك تدخّلت تقنية الفيديو لدعوته لمراجعة اللقطة مرة أخرى بالنظر لخطورة التدخل. ورغم وضوح الحالة، أصرّ الحكم بعد المراجعة على قراره الأول، مُبقياً على البطاقة الصفراء فقط، وهو قرار غير صحيح وغير متوافق مع توصية غرفة الفار، لأنّ الحالة تستوفي معايير الطرد المباشر، بسبب القوة المستخدمة والخطر على سلامة لاعب منتخب عُمان".