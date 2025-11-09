هل استحق لاعب الترجي الطرد في ديربي تونس؟ الشريف يُجيب

- انتهى ديربي العاصمة التونسية بين النادي الأفريقي والترجي الرياضي بالتعادل السلبي، مما حافظ على صدارة الترجي بفارق ثلاث نقاط عن الأفريقي، بينما تراجع الملعب التونسي للمركز الثالث بعد خسارته أمام اتحاد بن قردان. - أثار قرار الحكم أمير لوصيف جدلاً بعدم طرد لاعب الترجي حسام تقا، حيث اكتفى بإنذاره بعد تدخله على مدافع الأفريقي غيث الزعلوني، وهو قرار دعمه خبير التحكيم جمال الشريف. - أوضح الشريف أن الحكم اتخذ قراراً صحيحاً بإتاحة الفرصة للأفريقي، وإنذار تقا لاحقاً بسبب التهور، حيث كانت الكرة مشتركة بين اللاعبين.

حسم التعادل السلبي ديربي العاصمة التونسية بين النادي الأفريقي وضيفه الترجي الرياضي، اليوم الأحد، في الأسبوع الـ14 من الدوري التونسي، ليحافظ الترجي على صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط فقط عن النادي الأفريقي، بينما تراجع فريق الملعب التونسي ليصبح ثالثاً، بعد خسارته الأولى في الموسم الحالي أمام اتحاد بن قردان بنتيجة (1ـ0).

وأدار الحكم أمير لوصيف "ديربي" تونس، وقد احتج النادي الأفريقي على عدم طرد لاعب الترجي الرياضي، حسام تقا، في بداية الشوط الثاني، إذ اكتفى الحكم بإنذاره، وذلك بعد تدخله على مدافع الأفريقي، غيث الزعلوني، في قرار دعّمه خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف.

وقال الحكم المونديالي عن الحالة: "في الدقيقة الـ75، كانت الكرة مشتركة في وسط الملعب، وقريبة من لاعب الأفريقي، الذي قام بعملية زحلقة لمنع الكرة من الوصول إلى لاعب الترجي، حسام تقا، الذي قام بالانزلاق أيضاً، في محاولة تقليص المسافة، والوصول إلى الكرة، إلا أن الزعلوني أبعد الكرة برأس قدمه اليمنى، فتابع تقا انزلاقه إضافة إلى الزعلوني، وحصل اصطدام وتلامس بين ساقي اللاعبين ضمن سعي كل منهما للوصول إلى الكرة".

وتابع الشريف شرح الحالة، وقال: "أعطى الحكم مبدأ إتاحة الفرصة، لأن الكرة عند لاعبي الأفريقي، وهو قرار صحيح، وعند أول توقف للعب أنذر لاعب الترجي، الذي لم يضع سلامة منافسه في الاعتبار، وقرار الحكم كان صحيحاً لأن المخالفة اتسمت بالتهور".