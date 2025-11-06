هل استحق لاعب الأفريقي الطرد في قمة الدوري التونسي؟ الشريف يُجيب

- تعادل النادي الأفريقي والملعب التونسي بنتيجة (0-0) في الأسبوع الـ13 من الدوري التونسي، مما أبعدهما عن الترجي المتصدر بفارق ثلاث نقاط، وذلك قبل "ديربي" العاصمة التونسية المرتقب. - شهدت المباراة جدلاً تحكيمياً بسبب تدخل قوي من حمزة بن عبدة على لاعب الملعب التونسي، لمين نداو، حيث احتج الملعب التونسي على عدم طرده. - خبير التحكيم جمال الشريف أكد أن التدخل كان يستحق بطاقة حمراء بسبب القوة المفرطة وعدم محاولة اللاعب تفادي إصابة منافسه.

تعادل النادي الأفريقي مع مُضيفه الملعب التونسي، اليوم الخميس، في قمّة الأسبوع الـ13 من الدوري التونسي لكرة القدم بنتيجة (0-0)، ليبتعدا في مركز الوصافة عن الترجي الرياضي المتصدر بفارق ثلاث نقاط، وذلك قبل أيّام من "ديربي" العاصمة التونسية، يوم الأحد المقبل، على ملعب حمادي العقربي برادس. وقد شهدت المباراة جدلاً تحكيمياً بسبب بعض التدخلات القوية.

واحتج الملعب التونسي على عدم طرد حمزة بن عبدة، من النادي الأفريقي، بعد تدخل قوي على لاعبه العاجي، لمين نداو، في الشوط الأول. وعلّق خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف، على قرار الحكم، قائلاً: "تحرّك لاعب النادي الأفريقي، حمزة بن عبدة، من مسافة بعيدة في محاولة لعب الكرة بطريقة الزحلقة، فيما كانت الكرة ساقطة بينه وبين منافسه المقابل له، لاعب الملعب التونسي نداو. وكانت قدم لاعب الأفريقي ممدودة إلى الأعلى، بحيث تجعل الإصابة شبه مؤكدة، حتى بعد لمس الكرة، وهذا ما يدفع الحكم إلى احتساب مخالفة".

وتابع الحكم المونديالي الحديث عن الحالة: "باعتبار أن اللاعب اكتسب قوة مفرطة نتيجة الانقضاض للعب الكرة، مع رفع أسفل القدم إلى الأعلى باتجاه منطقة من الجسم غير محمية، دون أن يحاول اللاعب المخالف ثني ساقه وقدمه، لتفادي تهديد سلامة منافسه، وطالما أقرّ الحكم بوجود المخالفة، فإن عليه أن يقرن قراره بالبطاقة الحمراء المستحقة للعب العنيف، ومِن ثمّ جاء قرار الحكم ناقصاً انضباطياً، بعدم إشهار البطاقة الحمراء للاعب النادي الأفريقي، والاكتفاء باحتساب المخالفة فقط".