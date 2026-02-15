هل استحق فينيسيوس ركلتي جزاء أمام سوسيداد؟ الشريف يُوضح

- فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، حصل على ركلتي جزاء في مباراة ضد ريال سوسيداد، مما أثار جدلاً حول صحة قرارات الحكم بعد انتهاء المباراة بنتيجة 4-1 لصالح ريال مدريد. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحة ركلة الجزاء الأولى، حيث تعرض فينيسيوس للعرقلة من قبل جون أرامبورو، مما أدى إلى تعزيز ريال مدريد لنتيجته بهدف ثانٍ. - في الشوط الثاني، حصل فينيسيوس على ركلة جزاء أخرى بعد عرقلته من قبل أرامبورو، حيث أكد الشريف صحة القرار بسبب التدخل غير القانوني.

حصل نجم نادي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، على ركلتي جزاء في المواجهة التي لعبها، أمام ضيفه ريال سوسيداد في ملعب سانتياغو برنابيو، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ما أثار التساؤلات بين جماهير الرياضة، حول صحة قرارات الحكم في اللقاء، بعدما انتهت المواجهة بنتيجة 4-1.

وفي الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول، احتج نجوم نادي ريال سوسيداد على قرار الحكم، باحتساب ركلة جزاء لصالح مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي تعرض إلى العرقلة من قبل الظهير الأيمن للفريق الضيف، جون أرامبورو، لكن قاضي المباراة أصر على قراره الذي استطاع منه الفريق الملكي تعزيز نتيجته بهدفٍ ثانٍ.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه بقوله: "هجمة لصالح نادي ريال مدريد في الدقيقة 24، ووصلت الكرة إلى فينيسيوس جونيور الذي دخل منطقة الجزاء من الجانب مُلاحقاً من الظهير الأيمن لفريق ريال سوسيداد، جون أرامبورو، الذي يسعى إلى إغلاق الطريق أمام البرازيلي، الذي أعاد الكرة بأسفل قدمه اليسرى إلى الخلف، وحاول اللحاق بها".

وتابع: "قام جون أرامبورو بمدّ قدمه وساقه اليسرى حتى يصل إلى الكرة، التي فشل بالوصول إليها، فيقوم بعملية الاحتكاك بالقدم والساق اليمنى لمنافسه البرازيلي، فينيسيوس جونيور، الذي اختل توازنه ولم يستطع العودة للسيطرة على الكرة من جديد، والحكم القريب والذي يمتلك زاوية رؤية جيدة، احتسب مخالفة العرقلة دون تردد لصالح نادي ريال مدريد فكانت ركلة جزاء صحيحة".

وعن صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها فينيسيوس مع بداية الشوط الثاني، أوضح الشريف: "حصل مهاجم ريال مدريد على الكرة وتقدم إلى عمق منطقة الجزاء من الجانب، ووصل إلى خط المرمى، وقام بعملية مراوغة، وتجاوز جون أرامبورو، لكن الأخير قام بعملية زحلقة في محاولة لاستخلاص الكرة، من خلال مدّ قدمه وساقه اليمنى دون أن يلمس الكرة، إلا أنه استخدم رأس ركبته اليسرى لعرقلة البرازيلي من الخلف بكعب القدم اليسرى، مما أدى إلى سقوطه، الأمر الذي جعل الحكم لا يتوانى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح ريال مدريد".