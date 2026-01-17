هل استحق ريال مدريد ومبابي ركلة جزاء أمام ليفانتي؟ الشريف يوضّح

انتصر نادي ريال مدريد اليوم السبت على نظيره ليفانتي في الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم بهدفين من دون مقابل، سجلهما الفرنسي كيليان مبابي من علامة الجزاء ثم المدافع راؤول أسينسيو بضربة رأسية قوية، ليرفع النادي الملكي رصيده إلى 48 نقطة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل كان هدف النادي الملكي الأول الذي جاء عبر مبابي صحيحاً؟

وحول احتساب ضربة جزاء لريال مدريد قال الخبير التحكيمي في "العربي الجديد" جمال الشريف: "مباراة ريال مدريد وليفانتي، الحالة الأولى في الدقيقة السادسة والخمسين، هجمة لصالح فريق ريال مدريد تمرر فيها الكرة إلى مبابي الذي يسوقها من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها عند الجهة اليمنى لمنطقة جزاء فريق ليفانتي. كان مبابي في صراع ومنافسة مع المدافع أندري، استطاع المهاجم أن يلمس الكرة برأس قدمه اليسرى بعيداً عن المدافع الذي قام بعملية انزلاق باتجاه لعب الكرة دون أن يلمسها، لكنه قام بعرقلة مبابي خاصة برفع قدمه وساقه اليمنى إلى الأعلى، وتسبب في عرقلة لكلتا الساقين، ومن ثم سقط مبابي داخل منطقة الجزاء".

وتابع الحكم المونديالي السابق: "طبعاً المخالفة موجودة وتمت أثناء محاولة المنافسة على الكرة من قبل أندري، عندما يحتسب الحكام مخالفة يكون هناك منافسة، فإذا كان هناك بطاقة صفراء مستحقة، يتم إلغاؤها لوجود منافسة لأن الحكم احتسب ركلة جزاء، وإذا كانت هناك حالة طرد تخفف العقوبة إلى الإنذار في حال كما ذكرنا توافر عنصرين، العنصر الأول وهو احتساب ركلة جزاء، والعنصر الثاني وهو المنافسة أو محاولة المنافس لعب الكرة".

وختم: "طبعا مبابي لم يكن لديه فرصة محققة للتسجيل، لأنه لم يكن مواجهاً للمرمى، كان مسيطراً على الكرة، صحيح أنه كان قريباً ولم يكن هناك مدافعون آخرون قادرون على منافسته على الكرة، لكنه لم يكن قادراً على مواجهة واضحة مع المرمى، وبالتالي العرقلة هنا أوقفت هجمة واعدة لصالح فريق ريال مدريد، وبالتالي تستحق الإنذار، وباعتبار الحكم احتسب ركلة جزاء، وكان هناك منافسة على الكرة، يكتفي الحكم فقط بركلة جزاء ويلغي أي قرار آخر، وعليه فقد كان قراره صحيحاً".