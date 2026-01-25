هل استحق ريال أوفييدو ركلة جزاء أمام برشلونة؟ الشريف يُجيب

شهدت المواجهة التي جمعت بين نادي برشلونة وضيفه ريال أوفييدو في ملعب كامب نو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية، بسبب عدم احتساب الحكم خوان مارتينيز مونويرا ركلة جزاء لصالح الفريق الضيف، في الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول من عمر الشوط الأول، طالب لاعبو نادي ريال أوفييدو الحكم خوان مارتينيز مونويرا، باحتساب ركلة جزاء لصالحهم، بعدما قام حارس مرمى فريق برشلونة، جوان غارسيا، بعرقلة منافسه ألبيرتو رينا، إلا أن قاضي المواجهة أمر بمواصلة اللعب، وسط احتجاج كبير من قبل الجهاز الفني للفريق الضيف، الذي لم يقتنع بالقرار النهائي.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه بقوله: "في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع المُضاف إلى الشوط الأول، أطلقت تسديدة باتجاه مرمى نادي برشلونة، ليصدها الحارس جوان غارسيا، لكن الكرة ابتعدت عنه داخل منطقة المرمى، إلا أنه تحرك وارتمى إلى الأمام مستخدماً كلتا يديه صوب الكرة، وفي هذه اللحظة عندما كانت الكرة بين يدي غارسيا والأرض، تعتبر أن حارس المرمى مسيطراً عليها، وبالتالي لا يحق للمنافس لعب الكرة أو المنافسة عليها".

وتابع الحكم الدولي السابق حديثه: "قام مهاجم نادي ريال أوفييدو بمحاولة متأخرة حتى يلعب الكرة، عندما حرك قدمه اليمنى باتجاه يد الحارس المرتمي صوب الكرة، وحصل التلامس ما دفع ألبيرتو رينا إلى السقوط على أرض الملعب، باحثاً عن ركلة جزاء، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وكان قراره صحيحاً بعدم وجود ركلة جزاء لصالح الفريق الضيف أمام برشلونة".