- شهدت مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة حالتين تحكيميتين مثيرتين للجدل، حيث طالب رايو بركلة جزاء بعد تدخل فيرمين لوبيز على مهاجمهم، لكن الحكم قرر استمرار اللعب دون العودة لتقنية الفيديو، واعتبر الخبير التحكيمي جمال الشريف القرار صحيحاً. - في الشوط الأول، طالب برشلونة بركلة جزاء بعد تعرض لامين يامال لركلة من مدافع رايو، لكن الحكم لم يحتسب شيئاً، وأكد الشريف أن المدافع تجنب العرقلة بشكل صحيح. - قرارات الحكم في الحالتين كانت متوافقة مع غرفة الفيديو، مما أدى إلى عدم مراجعة اللقطات مجدداً.

شهدت المواجهة التي جمعت رايو فاييكانو وبرشلونة في الجولة الـ27 من منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حالتين تحكيميتين مثيرتين للجدل، وواحدة منها لمصلحة فريق رايو في الشوط الأول والتي من الممكن أنها أثرت على نتيجة المباراة النهائية.

وطالب نادي رايو فاييكانو بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول من مواجهة برشلونة في ملعب كامب نو، إذ وخلال كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء، تدخل فيرمين لوبيز بقوة على قدم مهاجم نادي رايو، الذي سقط أرضاً بعد ذلك مطالباً بركلة جزاء، إلا أن حكم المواجهة طلب بمتابعة اللعب بشكل طبيعي من دون احتساب أي شيء، ولم يعد إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة أيضاً.

وشرح الخبير التحكيمي في العربي الجديد، جمال الشريف، هذه الحالة التحكيمية وشرح التالي: "هجمة لفريق رايو فاييكانو عبر الظهير الأيمن أندري راتيو الذي حاول لعب الكرة بعيداً عن لاعب برشلونة فيرمين لوبيز، نجح في لمس الكرة برأس قدمه، وبعدها حاول إبعاد الكرة عن مسار المنافسة مع فيرمين، وبعد أن لعب الكرة تحركت قدمه باتجاه اليمين وليس نحو الأمام، فذهبت القدم اليُمنى واصطدمت بالقدم اليُسرى لفيرمين لوبيز والأخير لم يرتكب أي مخالفة، عملية الاصطدام سببها إخفاق لاعب رايو بلعب الكرة بشكل كامل نحو الأمام وتحريك قدم باتجاه منافسه. الحكم طلب استمرارية اللعب بشكل طبيعي، وقرار الحكم كان صحيحاً بعدم احتساب ركلة جزاء، كل ما حصل كان ناتجاً عن تصرفات لاعب رايو فقط، ومجدداً عندما يكون رأي الحكم متطابقاً مع قرار غرفة الفيديو، لا يعود الحكم إلى الحالة لتدقيقها من جديد".

كما طالب نادي برشلونة بركلة جزاء في الشوط الأول أيضاً، إثر مراوغة للنجم الإسباني، لامين يامال، الذي تعرض لركلة قدم من مدافع نادي رايو فاييكانو داخل منطقة الجزاء، إلا أن حكم المواجهة طلب متابعة اللعب بشكل طبيعي من دون احتساب أي شيء، ولم يعد إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة أيضاً، القرار الذي أثار غضب لاعبي وجمهور النادي الكتالوني في الملعب.

وعن ركلة جزاء برشلونة والمطالبة بها شرح الشريف الحالة التحكيمية قائلاً: "هجمة لفريق برشلونة والكرة كانت مع لامين يامال، تحرك له مدافع رايو الذي ضغط عليه عند خط التماس، ليُغير يامال مسار الكرة بلمسة من قدمه اليُسرى بعيداً عن المدافع، ليمدُ المدافع قدمه بشكل متأخر بعد أن أصبحت الكرة خلفه في محاولة للوصول إليها، وهنا تابع يامال تحركه نحو الكرة، إلا أن المدافع نجح في تجنب العرقلة عندما أعاد قدمه اليُمنى من أقصى اليمين باتجاه جسده وبالتالي تفادى التلامس والعرقلة، كان قرار الحكم صحيحاً بعدم احتساب خطأ وركلة جزاء. وعندما يكون رأي الحكم متطابقاً مع قرار غرفة الفيديو، لا يعود الحكم للتدقيق في الحالة عبر الفيديو".